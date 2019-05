Íñigo Errejón: "Queremos una región que no solo sea hormigón y tubos de escape"

El candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid por Más Madrid, Íñigo Errejón, ha visitado hoy Collado Villalba para apoyar a Gonzalo Díaz, que encabeza la lista de esta plataforma en la localidad.

Errejón ha paseado por la calle Real, saludando a los numerosos vecinos que se han acercado a conocerle, y ha visitado el entorno del río Guadarrama porque es uno de los temas que le preocupa, especialmente en esta zona de la región, el de la protección del medio natural. Cree que Madrid necesita apostar más por sus espacios verdes, y no sólo por razones económicas.

"Para nosotros es fundamental asumir que la Comunidad de Madrid tiene que ser verde, yo no me resigno a que nuestra región sea solo un conjunto de hormigón y tubos de escape. Hay 14 muertes al día derivadas de la contaminación, pero no es solo un problema de salud. Es un derecho a vivir mejor, ser más felices", ha apuntado, añadiendo que "hay que impulsar una transición ecológica de la economía, apostar por una renaturalización de los espacios verdes y con una ley de patrimonio natural que falta desde hace mucho tiempo en la Comunidad de Madrid".

BUENAS PERSPECTIVAS EL 26-M

Errejón se ha mostrado optimista ante la cita con las urnas del domingo porque las encuestas le auguran a su formación muy buen resultado electoral y porque, ha dicho, "la tendencia está cambiando y ya no parece tan descabellado que las cifras sumen para que haya un Gobierno progresista en la región".

Siguiendo esa misma idea, el candidato en Collado Villalba, Gonzalo Díaz, ha asegurado que si las cuentas salen, apoyará un gobierno progresista en el municipio. "Más Madrid no va a poner ningún impedimento si los números así lo dicen. Vamos a echar al Partido Popular y acabar con ocho años de chapuza y desgobierno".

Díaz ha asegurado que Más Madrid tiene para Collado Villalba un proyecto político destinado a transformar la ciudad y hacer que los vecinos se sientan orgullosos de vivir en ella.