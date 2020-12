Inés Berrio dice adiós al Ayuntamiento de Collado Villalba y se marcha a la Comunidad de Madrid

Inés Berrio, hasta ahora concejal de Seguridad Ciudadana, Circulación y Transportes en el Ayuntamiento de Collado Villalba, ha dejado este jueves su cargo para ser la nueva responsable de la Dirección General de Carreteras.

El nombramiento, aprobado este miércoles en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, busca dar un nuevo impulso al departamento regional de Carreteras y, sobre todo, a la Seguridad Vial. Para ello quiere contar con la experiencia de Berrio, que ha desempeñado cargos tanto en municipios, como Collado Villalba y Fuenlabrada, como al frente de la Gerencia del 112.

Dependerá de la Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, que dirige el ex presidente regional Ángel Garrido, ahora en Ciudadanos, con quien ya ha trabajado en otras ocasiones cuando estaba en el Partido Popular.

"Ha sido una decisión meditada profundamente. Ha influido que conozco desde hace muchos años al consejero Ángel Garrido, con él he trabajado con anterioridad en distintas responsabilidades. Es un reto, una oportunidad. Pienso ponerle ganas y aprender, sobre todo. Estoy encantada", ha asegurado Inés Berrio en declaraciones a COPE de la SIERRA.

En Collado Villalba, Berrio se ha hecho cargo del área de Seguridad Ciudadana en dos legislaturas, primero entre 2011 y 2015 y otra vez desde 2019 hasta ahora.

La ya ex edil ha tenido palabras de agradecimiento para sus ex compañeros de Ejecutivo y para todos los trabajadores municipales, especialmente para la Policía Local. "Al final Collado Villalba para mí es ya mi pueblo y lo dejo con tristeza. Lo dejo con un equipo de Gobierno, unos compañeros y amigos fantásticos, con los que da gusto trabajar, con una alcaldesa al frente de la que he aprendido muchísimo. Aprovecho para agradecer a todo el personal de la Corporación municipal su trabajo y su buena disposición, especialmente a la Policía Local. Los vecinos pueden estar orgullosísimos de la Policía que tienen", ha dicho Berrio.

El acta de concejal que deja lo recogerá Monchi Fernández Nava, hasta ahora cargo de confianza en el Gabinete de Alcaldía y número 7 de la candidatura con la que el PP se presentó para las elecciones municipales de 2019.