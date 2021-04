La incidencia se dispara en Navacerrada, Moralzarzal y Colmenarejo, pero baja en otros muchos municipios

Según el último informe de Salud Pública dado a conocer este martes, los contagios por COVID 19 han bajado en muchos municipios de la Sierra, como Collado Villalba, Cercedilla, Hoyo o Galapagar.

La otra cara de la moneda está en Navacerrada, donde se ha disparado la incidencia acumulada (IA), pasando de 538 a 807 casos por cada 100.000 habitantes. También ha subido en Moralzarzal, de 437 a 537, después de notificarse 70 contagios en las últimas dos semanas; y en Colmenarejo, de 438 a 514 y 47 nuevos casos diagnosticados. Los tres municipios están confinados al superar el umbral fijado por la Comunidad de Madrid para decretar los cierres, situado en 350.

De igual modo, superan esa cifra (aunque no están confinados) El Boalo, Cerceda y Mataelpino, que registra una bajada con una incidencia de 372 (la semana pasada era de 412); Alpedrete, donde sube a 363; Becerril de la Sierra, con un importante aumento hasta 385 (la semana pasada la IA era de 210); y Guadarrama, donde pasa de 218 a 355.

Con una tasa de entre 200 y 300 casos por cada 100.000 habitantes están la mayoría de municipios de la Sierra y en prácticamente todos ellos ha bajado la incidencia acumulada. El caso más llamativo es el de Hoyo de Manzanares, donde pasa de 462 a 237. También mejoran los datos en Collado Mediano, con 258 casos por cada 100.000 habitantes; en Collado Villalba, donde la IA baja a 246; en Galapagar, con 254; en El Escorial, con 259; en San Lorenzo de El Escorial, con 244 y Las Rozas, con 299. Se queda igual la cifra en Torrelodones (257) y aumenta en Valdemorillo hasta 247.

En la horquilla de entre 100 y 200 se quedan Cercedilla, con un descenso significativo de la IA de 270 a 185; y Los Molinos, donde sube de 68 a 182, pero sigue siendo el municipio con mejores datos de la comarca.

La incidencia en la región está en 287

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Los contagios por coronavirus vuelven a repuntar este martes tras el parón de notificaciones por parte de la Consejería de Sanidad durante la Semana Santa, al incorporar 2.643 nuevos casos, de los cuales 1.931 corresponden a las últimas veinticuatro horas, mientras que los fallecidos en hospitales ascienden a 28.

La incidencia acumulada, según los datos del Ministerio de Sanidad, está en 287,69 casos de coronavirus por 100.000 habitantes.

Además, 43 zonas básicas de salud del total de 286 que hay en la región tienen una incidencia acumulada superior a los 350 casos por cada cien mil habitantes, el umbral fijado por el Ejecutivo regional junto con otros criterios para decretar restricciones de movilidad.

De estas 43 zonas básicas de salud, las que presentan una incidencia más elevada a catorce días son Moralzarzal (537,39), Las Margaritas -en Getafe- (532,73) y, en Madrid, la zona básica de Alameda de Osuna (524,12), según el mapa epidemiológico publicado por la Consejería de Sanidad.

Conversaciones para la vacuna rusa

En la jornada de este martes se ha conocido que la Comunidad de Madrid inició hace dos meses conversaciones con proveedores de la vacuna rusa Sputnik V para lograr un "preacuerdo" que agilice su futura compra y su llegada a la región, una vez sea autorizada por la Agencia Europea del Medicamento.

"Si tenemos la opción de poder traer la vacuna, lo haremos", ha asegurado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que ha enmarcado estos contactos como un "deber" de la Comunidad de Madrid para "tratar de adelantarnos y explorar todos los escenarios posibles" que faciliten "un preacuerdo de compra beneficioso de la vacuna Sputnik para todo el Sistema Nacional de Salud".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha defendido de las críticas vertidas al respecto por el candidato del PSOE y la de Más Madrid aseverando que "no será la primera, ni la quinta, ni la décima vez que la Comunidad de Madrid se adelanta al Gobierno de España".

Ayuso ha añadido que, aunque la vacuna rusa aún no cuente con la autorización de la Agencia Europea del Medicamento, "no se puede evitar explorar todos los escenarios para ir ofreciendo respuestas a los ciudadanos y avanzar en la lucha contra el virus".

No será la primera, ni la quinta, ni la décima vez que la Comunidad de Madrid se adelanta al Gobierno de España

Por otro lado, ha anunciado que los profesionales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) recibirán en sus nóminas del mes de mayo el 100 % del plus de productividad variable por su trabajo en la pandemia. "No es un desembolso, es una recompensa, una inversión para nuestros sanitarios en los momentos más difíciles que hemos vivido y no han dejado ni un solo días de cuidarnos", ha remarcado Ayuso.