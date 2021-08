La incidencia baja en la mayoría de municipios de la Sierra y el mejor dato está en Valdemorillo

La incidencia acumulada (IA) en la Comunidad de Madrid ha bajado en los últimos 14 días hasta los 434,36 casos por 100.000 habitantes, según se desprende del informe publicado este martes por la Dirección General de Salud Pública.

En la Sierra de Guadarrama, misma tendencia. Se estabilizan los contagios, de forma más notable en municipios, como Moralzarzal, que ha pasado de los 614,97 de hace una semana a los 449,98 casos por 100.000 habitantes; El Boalo-Cerceda-Mataelpino, de los 600,29 a 300,14; Guadarrama, que tiene 483,09 por los 579,71 del informe anterior; Collado Mediano, de 478,54 a 422,24 ; Alpedrete, de 606,51 a 411,08; El Escorial, con bajada también notable, pasando de 751,60 a 580,51;Valdemorillo, que ha bajado de 414,97 a 250,55; y Colmenarejo, con una incidencia acumulada de 671,72 por los 693,39 de la semana pasada.

También se aprecia en el mapa de incidencia acumulada una tendencia descendente en Collado Villalba, que pasa de 680,40 a 570,07 con 367 casos confirmados en los últimos 14 días.

Un número alto de casos también se han confirmado en Galapagar, 174, aunque la incidencia acumulada sigue la tendencia y se sitúa esta semana en 504, 39 frente a los 753,69 del informe anterior.

De igual modo, bajan los contagios de forma significativa en Becerril de la Sierra, que tiene una incidencia de 493,62 (ha bajado desde los 800); y en Torrelodones, de 849,30 a 589,91. También se ha reducido en Hoyo de Manzanares, que pertenece a la Zona Básica de Salud de Torrelodones. Ha pasado de 586,24 casos a 551,06.

La incidencia solo sube -y mucho- en Los Molinos, que esta semana tampoco se salva, pasando de 586,51 a 902,32, uno de los peores datos de la zona, solo por detrás de Navacerrada, donde aumenta de 808'80 casos a 905,86.

Incrementos se han producido, además, en Cercedilla, 763,36 (tenía 680,08 ); y en San Lorenzo de El Escorial, de 496,44 a 625,94.

LOS DATOS EN LA COMUNIDAD

La Comunidad de Madrid ha registrado este martes un repunte de fallecidos por coronavirus con 23 muertes, cifra que no se alcanzaba desde el 25 de abril, y la incidencia sigue siendo muy elevada, con once municipios que superan los 1.000 casos por 100.000 habitantes aunque ha bajado la presión hospitalaria.

La Comunidad de Madrid ha notificado este martes 2.002 nuevos casos de coronavirus (de los cuales 1.616 corresponden a las últimas 24 horas) y 23 fallecidos en hospitales, cifra que no se alcanzaba desde abril, aunque la presión hospitalaria ha disminuido en planta con 99 pacientes menos, y se mantiene en las UCI, donde sigue habiendo ingresadas 348 personas.



Aunque la incidencia en la región sigue siendo elevada (434,36 casos por 100.000 habitantes, según el Ministerio de Sanidad), los datos de contagios son menores a los de hace una semana, cuando la consejería madrileña reportaba 2.694 casos nuevos, la mayoría, 2.148, correspondientes a las últimas 24 horas.



La Comunidad de Madrid ha administrado 8.571.441 dosis de vacunas del total de las 9.305.539 recibidas, es decir, un 92 %, un proceso al que se volverá a unir el Wanda Metropolitano los días en que no haya partido en el estadio, ni el anterior ni posterior al encuentro.

Desde el inicio de la quinta ola, el 21 de junio, y hasta el 15 de agosto, se han detectado 128.692 casos, con una edad media de 28 años, de los cuales el 16,6 % habían recibido la vacunación completa, el 12,4 % no habían completado la pauta y el 71 % no estaban vacunados.



En cuanto a los casos que han requerido ingreso hospitalario, la media de edad ha aumentado a 46 años, el 31,5 % habían recibido la vacunación completa, el 9,94 % no habían completado la pauta y el 58,5 % no estaban vacunados.



Para los casos con la vacunación completa, en caso de enfermar, el riesgo de ingresar en un hospital disminuye en un 64,8 % y en un 80 % para el ingreso en cuidados intensivos, mientras que en el caso de tener al menos una dosis disminuye en un 50,2 % el riesgo de necesitar asistencia hospitalaria y en un 57,6 % la necesidad de cuidados intensivos.



Asimismo, el informe semanal indica que del 2 al 15 de agosto la mayor incidencia corresponde al grupo de 15 a 24 años, con 879,1 casos por 100.000 habitantes y la menor al grupo de más de 65, con 254,1.



En la semana del 9 al 15 de agosto la variante dominante ha sido la delta (detectada en la India) con el 94,5 % de los casos y el grupo de edad más afectado por esta variante es el de 15 a 44 años.



Por otro lado, de las 286 zonas básicas de salud que hay en la Comunidad de Madrid, 274 se encuentran en riesgo extremo al superar una incidencia acumulada de 250 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, según se desprende del mapa epidemiológico que publica semanalmente la Consejería de Sanidad.



Tan solo San Martín de Valdeiglesias supera los 1.000 casos por 100.000 habitantes -concretamente, 1.100,84-, y tres zonas básicas tienen una tasa superior a 900 casos -San Blas (945,24), Morata de Tajuña (917,55) y Puerta de Madrid (907,62)-, mientras que 14 áreas sanitarias están fuera de riesgo extremo.



En cuanto a los municipios de la región, más de 130 también superan el riesgo extremo y 42 están por debajo de ese umbral.



Especialmente elevada es la tasa de Villamanrique, un municipio al sureste de la región con 707 habitantes, según datos de 2020 del Instituto de Estadística, que con 20 casos confirmados tiene una incidencia acumulada a 14 días de 2.828,85 casos por 100.000 habitantes.



El municipio menos habitado de la región, Madarcos -49 habitantes-, tiene una incidencia de 2.040,82 casos por cada 100.000 habitantes al tener siete casos.



Además, otros nueve municipios sobrepasan la tasa de 1.000 casos: Olmeda de Fuentes (1.734,1), Navarredonda y San Mamés (1.550,39), La Hiruela (1.538,46), Pelayos de la Presa (1.195,81), Ambite (1.149,43), La Serna del Monte (1.149,43), Somosierra (1.149,43), San Martín de Valdeiglesias (1.071,55) y Lozoyela-Navas-Sieteiglesias (1.044,78).



Dentro de la ciudad de Madrid, los distritos que tienen una incidencia más alta son Usera (697,55), Puente de Vallecas (638,84), Carabanchel (514,95), Villa de Vallecas (514,62), Villaverde (513,7), Latina (505,05) y Centro (501,69).