Impugnado el nuevo contrato de recogida de basuras y limpieza viaria de Collado Villalba

La frase quedaba en el aire, pero resultó premonitoria. Hace justo una semana, cuando se presentaban las novedades del nuevo servicio de limpieza viaria y recogida de basuras, la alcaldesa de Collado Villalba recordaba que se había adjudicado definitivamente el 27 de diciembre y "las empresas licitadoras, por ley, tienen un plazo de 15 días hábiles para impugnar esa adjudicación. Es decir, el 24 de enero, si nadie ha impugnado, entraría en vigor el nuevo contrato", decía Mariola Vargas.

Y la impugnación llegó. Ha sido por parte de FCC y Urbaser, las dos empresas que quedaron por detrás de Valoriza, la companía de servicios de Sacyr que ganó el concurso.

En el equipo de Gobierno sabían que entraba dentro de lo probable que recurrieran la decisión de la Mesa de Contratación y que esperaran hasta el último momento.

"Al final lo que ocurre con esto es que todo se retrasa, ahora tiene que ir al Tribunal de Contratación, que tendrá que comprobar que el proceso ha sido correcto, conforme a ley, que así ha sido, pero es un clásico y ocurre siempre con contratos importantes, es normal que los que no ganan impugnen para ver si pueden ser los adjudicatarios", ha asegurado este martes Iván Pizarro, concejal de Medio Ambiente, en declaraciones a COPE de la SIERRA.

Así las cosas, de momento la recogida de basuras y la limpieza viaria las seguirá realizando la empresa FCC y las novedades en el servicio quedan aparcadas hasta que todo se resuelva y se firme el nuevo contrato. "Hasta que esto no se aclare a nivel legal, tenemos que seguir con la misma contrata en las condiciones actuales. Esto es importante que los vecinos lo sepan, porque pueden decir que no ven mejoras... es que eso corresponde al nuevo contrato que se ha impugnado y no ha podido entrar en vigor", aclara Pizarro.

En cuanto a los plazos, depende de la rapidez con la que resuelva las reclamaciones el Tribunal de Contratación. Podría estar en uno o dos meses, a no ser que alguna de las empresas decida alargar los plazos recurriendo por la vía contencioso administrativa.