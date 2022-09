El Hospital de Villalba promueve la seguridad del paciente con una Unidad de Riesgos

Acudir al médico suele suponer una situación de estrés, angustia o incertidumbre. El paciente, además de no encontrarse en un estado de salud óptimo, puede sentir un comprensible miedo. Por ello, es imprescindible que cuente con la tranquilidad y la confianza de que los profesionales de la salud velarán por el adecuado funcionamiento del entorno que propiciará su recuperación.

En este contexto, el Hospital Universitario General de Villalba cuenta con una Unidad Funcional de Gestión de Riesgos Sanitarios, una comisión formada por 23 profesionales del centro cuyo cometido principal es detectar situaciones potencialmente peligrosas para corregirlas y proteger a los pacientes.

El doctor Miguel Ángel Carro, pediatra y responsable de la seguridad del paciente del hospital, explica que este concepto consiste en realizar “aquellas actuaciones destinadas a prevenir y reducir los riesgos derivados de la propia atención sanitaria, así como los errores y los daños que puedan llegar a sufrir”.

Se trata de un apartado multidisciplinar que implica el seguimiento de los posibles incidentes de seguridad ocurridos, para impedir que vuelvan a suceder, y potenciar herramientas de prevención observando el entorno e identificando los riesgos potenciales.

“Discutimos todos los posibles incidentes de seguridad, les ponemos solución, informamos a todo el personal del hospital de las acciones llevadas a cabo y minimizamos riesgos”, resume el doctor Carro.

En ocasiones los incidentes pueden ser producto de un error humano, aunque detrás de esa equivocación “puede haber otras causas, como un problema informático, un protocolo que no esté bien realizado, una herramienta que no sea totalmente eficiente o que no permita identificar riesgos”.

El objetivo es adelantarse a cualquier problema que pueda surgir, para lo que se insta a todas las unidades y servicios del hospital a realizar un análisis anual de riesgos en sus respectivos entornos.

Seis metas para proteger al paciente

Todas las áreas de un hospital son susceptibles de perfeccionarse para evitar daños. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha impulsado seis ámbitos de actuación concretos que funcionan como puntos fundamentales de mejora.

La protección, por tanto, se centra en seis puntos clave. Son la identificación correcta del paciente, las cirugías seguras, la disminución del riesgo de infecciones asociadas a la atención sanitaria, la adecuada comunicación tanto entre profesionales como entre estos y pacientes, la reducción del riesgo de caídas y, por último, la medicación segura.

Precisamente en esta última ha puesto el foco este año la OMS en el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, celebrado recientemente: potenciar la seguridad en la medicación, un ámbito que, “se estima que puede llegar a representar el 50 por ciento de los daños evitables en la ficha médica”, apunta el doctor Carro.

Conscientes de la importancia de promover un uso responsable de los medicamentos, el llamamiento a la acción es “Infórmate, comprueba y pregunta” antes de prescribir. Junto a ello, se deben tener en cuenta las alergias del paciente y todo su historial clínico. En este aspecto, la responsabilidad del paciente juega también un papel fundamental. "No es aconsejable la automedicación, especialmente con medicamentos con potencial efecto secundario, que tiene que prescribir un profesional”, recuerda el especialistsa.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Comunicación y confianza

Una buena relación entre profesional y paciente es clave para fortalecer el cuidado de las personas. El paciente no debe quedarse con dudas sobre la patología o el tratamiento. Y esa explicación es mucho más fácil “si hay una buena relación, porque hay más predisposición a entenderse. No puedes tratar una patología sin tratar al paciente”, añade.

El intercambio de información, saber comunicar y escuchar son los mecanismos ideales para que el paciente se sienta a salvo y se recupere satisfactoriamente.

“Queremos que los pacientes sepan que en el Hospital Universitario General de Villalba no solo trabajamos para curar su enfermedad o problema de salud, sino también, permanentemente, para evitar cualquier riesgo asociado a nuestra atención, y que están en buenas manos”, concluye el doctor Carro.