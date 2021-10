El Hospital Puerta de Hierro, reconocido por una investigación sobre la COVID-19 y el daño renal

El Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda ha obtenido un accésit de investigación clínicaen los Premios de la Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo de Investigación en Nefrología.

El estudio ha sido liderado por el jefe del Servicio de Nefrología del Hospital, el doctor José Portolés, en colaboración con los Servicios de Neumología y Medicina Interna con el apoyo del equipo de Informática. Es el primer estudio en Europa que ha demostrado la asociación existente entre la COVID-19 y el daño renal, la alta incidencia de fracaso renal agudo en estos pacientes y la relevancia del daño renal en el pronóstico de la enfermedad.

Se ha realizado con una cohorte prospectiva de 1.603 pacientes ingresados por coronavirus en el hospital y señala que la prevalencia de la enfermedad renal aguda y crónica es más alta que la reportada en las publicaciones asiáticas al inicio de la pandemia.

Asimismo, a finales de abril, el informe del Ministerio de Sanidad no recogía la enfermedad renal crónica como factor de riesgo y varios articulos referían muy baja incidencia de afectación renal. Sin embargo, el estudio revela que uno de cada cinco pacientes ingresados presentaba daño renal a su llegada al hospital, la mitad de ellos agudo y la otra mitad crónico. En ambos casos, el riesgo de muerte era mayor tras controlar el efecto por severidad de neumonía y otras comorbilidades.

Además, la investigación también muestra que uno de cada diez pacientes desarrollaba fallo renal en el curso del ingreso, lo que se asociaba a un peor pronóstico para la supervivencia del paciente.

El trabajo, titulado “Chronic kidney disease and acute kidney injury in the COVID-19 Spanish outbreak”, se ha publicado en la revista científica Nephrology Dyalisis Transplantation.

Los resultados del estudio permitieron adaptar los procedimientos del hospital durante las sucesivas olas de la pandemia, lo que se tradujo en una mejora en el manejo y tratamiento de los pacientes ingresados por COVID-19.

En esta edición de los premios de la Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo, el jurado ha destacado la elevada calidad de los trabajos presentados, lo que ha llevado a que, por primera vez en los 33 años de los premios, se hayan concedido dos accésits en la modalidad de Investigación Clínica.