El Hospital Puerta de Hierro celebra el Día Internacional de las Personas de Edad

Una alimentación variada y saludable, mantener activos cuerpo y mente y ser feliz. Los requisitos son exigentes, pero la recompensa es vivir más y mejor.

Lo dicen los pacientes que este martes han pasado por el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, escogido por la Comunidad de Madrid para celebrar el Día de las Personas con Edad. Ha estado presidido por el consejero de Sanidad, quien ha destacado que "Madrid es la región de toda Europa con mayor esperanza de vida, por encima de los ​85 años, y la Comunidad tiene una sensibilidad especial para con los mayores, prueba de ello es que se han instaurado los servicios de Geriatría en toda la red hospitalaria, y el resultado se ve en el día a día", apuntaba Enrique Ruiz Escudero.

Por tercer año consecutivo los profesionales del Hospital Puerta de Hierro han querido con esta jornada acercar la labor que se realiza desde el Servicio de Geriatría a través de distintos talleres y actividades lúdicas en las que han participado personas mayores, algunas casi centenarias pero con una energía, vitalidad, humor y lucidez sorprendentes. Han compartido el secreto de la longevidad.

"Es una suerte llegar a esta edad y estar bien. Yo creo que es cuestión de comer bien, llevar una vida tranquila, no tener disgustos. A mí me gusta leer, me distrae mucho, salgo a pasear con mis hijas. No cuido de los nietos porque ya son mayores, tengo hasta uno de 40 años...", contaba una de las pacientes a punto de cumplir, el próximo 6 de diciembre, los 100 años. "Nací en 1925 y estoy muy bien, ¿qué he hecho para estar así? pues ser feliz toda mi vida, ando, me pongo a hacer punto, leo...", decía otra paciente, con 94 años.

En esta jornada se han ofrecido talleres de seguridad vial y autoprotección, además de un desayuno saludable y actividades para potenciar la fuerza muscular.

Además, los profesionales del Servicio de Geriatría han realizado distintas pruebas a los mayores que se han acercado al hospital, como tensión arterial, saturación de oxígeno, velocidad de la marcha, fragilidad ósea, mediciones de peso, estatura o índice de masa muscular.

Los datos obtenidos ayudan a medir el riesgo de caídas o de fracturas en los próximos años, entre otros parámetros.

La responsable del servicio, Cristina Bermejo, asegura que trabajan fundamentalmente en la prevención de la dependencia. "Tratamos de que sigan siendo autónomos, que tengan una vida lo más activa posible, además de tener en cuenta sus enfermedades, su estado anímico, el tema social. Prevención también de cara al deterioro cognitivo, y hay señales de alarma. Si se les olvida el presente y recuerdan más el pasado, o si se caen mucho o tienen fracturas. Son síntomas de que algo pasa y hay que estudiarlo".

El Servicio de Geriatría del Hospital Puerta de Hierro funciona desde 2017 y se centra en ofrecer a los mayores una atención integral, trabajando en la prevención de la dependencia y de síndromes geriátricos como la fragilidad, demencia, síndrome confesional agudo o la incontinencia, entre otros.

El objetivo, como en el resto del centro hospitalario, es humanizar la asistencia sanitaria.