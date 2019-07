Hospital de Guadarrama: 85 años cuidando de las personas

Ha habido momentos para el recuerdo, las anécdotas, los homenajes... e incluso las reivindicaciones. "Es un hospital muy profesional y muy humano. Lo único que falta son inversiones por parte del consejero... los hospitales son como la industria, o como la guerra, que decía Napoleón: hace falta dinero, dinero y dinero. Pero que sepa que cada euro que se invierte aquí se destina a acortar estancias y rehabilitar a la gente, se ve perfectamente que la tecnología es un punto importante", decía en su discurso Manuel, un paciente, dirigiéndose al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, con lo que lograba arrancar los aplausos y la risa entre los asistentes.

Así ha celebrado este lunes su 85 cumpleaños el Hospital de Guadarrama, uno de los centros hospitalarios punteros en rehabilitación y cuidados dentro de la Comunidad de Madrid.

Han participado en el acto pacientes -ingresados y ya dados de alta-, familiares, profesionales, vecinos del municipio y de la comarca, autoridades locales como el alcalde de Guadarrama, Diosdado Soto, y responsables regionales como el propio Ruiz Escudero.

El hospital cuenta con 144 camas y mantiene una ocupación media del 90 % durante todo el año.

La humanización en la asistencia sanitaria es su eje vertebrador. En esa línea se han puesto en marcha en los últimos años numerosas iniciativas como las videollamadas para que los ingresados puedan contactar con familiares o amigos que no pueden acudir a visitarles, se permite la visita de mascotas, tiene un jardín y huerto terapéutico y una Escuela de Cuidadores plenamente consolidada.

“Este hospital es una auténtica referencia… ha sabido transformarse desde su origen allá por el año 1934, fue inaugurado por Manuel Azaña, y adaptarse a los nuevos tiempos, orientado a la rehabilitación aunque tiene otros servicios especializados como los cuidados paliativos”, ha asegurado el consejero de Sanidad, quien ha destacado “la calidad de sus profesionales, que atienden a pacientes de un perfil muy especial, con estancias prolongadas y, además de cuidar su salud, trabajan por su bienestar emocional, hacen que se sientan como en su casa. Un ejemplo de lo que es la humanización en la asistencia sanitaria”.

Entre las actividades conmemorativas del 85 aniversario, dos exposiciones fotográficas. La primera, ‘Hospital de Guadarrama. 85 años cuidando de las personas’, recoge la historia del centro y las diferentes especialidades que ha vivido hasta convertirse en el hospital de rehabilitación que es hoy. La segunda agrupa las fotografías presentadas por los profesionales del centro al concurso organizado con motivo de esta efeméride. Son instantáneas que recogen, junto al testimonio de una antigua trabajadora, el sentimiento de los profesionales sanitarios y no sanitarios por su lugar de trabajo.

“En 1977 mi novio y yo decidimos comprar aquí una casa y, en contra de la opinión de mi familia, que temía que trabajara en el hospital por el peligro de contagio, no me lo pensé dos veces y acepté el trabajo. Aún recuerdo a Sor Agustina, superiora del centro en esa época, que me dijo al poco de llegar: ‘tú no aguantas aquí ni un mes’… buen ojo clínico tenía. Después de un tiempo me confesó que se alegraba de haberse equivocado”, narraba en su intervención Rocío Partida. Lleva 42 años trabajando en el Hospital, primero en el servicio de Limpieza, ahora como auxiliar de Enfermería.

ACTIVIDAD SANITARIA DESDE 1934

El Hospital de Guadarrama fue inaugurado en 1934 como Centro Sanitario y jugó un papel fundamental como centro de referencia en la curación de la tuberculosis.

Durante la Guerra Civil permaneció cerrado y volvió a abrir sus puertas en 1952, reconvirtiéndose en uno de los más conocidos centros médicos para pacientes con enfermedades del tórax. Pasó durante un tiempo a denominarse Hospital Helios. Aún hoy en día muchos ciudadanos siguen llamándolo así.

En 1973 entró a formar parte de AISNA, la Administración Institucional de Sanidad Nacional, y en 1986 fue integrado en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, siendo hasta el día de hoy uno de los centros de media estancia que da apoyo en las labores de rehabilitación de pacientes a toda la Red de Hospitales Públicos de Agudos de la Comunidad de Madrid.