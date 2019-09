El Hospital Comarcal estrena el edificio de Consultas Externas

Más de 115.000 vecinos de doce municipios de la Sierra se van a poder beneficiar del Área de Atención a Pacientes en el nuevo edificio de Consultas Externas que se ha abierto en el Hospital Comarcal El Escorial tras la remodelación de la conocida como Antigua Residencia de las Monjas, una obra que ha contado con más de 600.000 euros de inversión.

Allí se han trasladado las especialidades que no requieren pruebas quirúrgicas. "Hay dos consultas de Medicina Interna, dos de Aparato Digestivo, dos de Reumatología, una de Hematología, dos de Dermatología y una de Endocrinología. Esta última es especialidad nueva en el Hospital. Hemos contratado un endocrino que se ha estrenado también junto con el nuevo edificio", explica a COPE de la SIERRA el director médico del Hospital, Manuel Ortiz.

Precisamente a esta especialidad ha acudido el primer paciente que ha tenido el nuevo edificio. Carlos, vecino de San Lorenzo de El Escorial, confesaba no conocer esa circunstancia, pero está encantado con la atención recibida. "No lo sabía... He llegado con tiempo y he preguntado en Administración pensando que era el edificio de al lado, pero me han dicho que no, que era este y se inauguraba hoy... y muy bien, yo siempre que he venido, tanto a Urgencias como a Consultas, el trato ha sido muy humanitario, no tengo ninguna queja. Además, pensaba que me iba a tocar ir a Puerta de Hierro porque no había aquí Endocrinología, pero he sido el primero en inaugurar la especialidad, así que muy contento", aseguraba.

El nuevo edificio es un espacio moderno, confortable y dotado de las últimas tecnologías, lo que se traducirá no solo una mejor atención a los pacientes. También se libera espacio en el edificio principal, que se destinará a la ampliación del Hospital de Día. "Ahora mismo es muy pequeño y no se puede dar una cobertura adecuada, pero de cara a principios de 2020 pretendemos inaugurar la mejora y ampliación de ese Hospital de Día que permitirá que los pacientes puedan estar ambulantes y no necesitar ingreso, es una alternativa a la hospitalización convencional, de esa manera pueden venir e irse a su domicilio tras el tratamiento diario que requieran", apunta el director médico.

Seguir apostando por la excelencia sanitaria y la humanización en el trato son los objetivos del proceso de reforma al que está sometido desde hace tiempo el Hospital Comarcal El Escorial que, hay que recordar, está celebrando su 25 aniversario en este 2019.

Se ha mejorado todo el sistema energético y ambiental, se ha reformado el Servicio de Farmacia, el Control de Enfermería Quirúrgica, las salas de espera, distribuidores y habitaciones y se incorporan a la cuarta planta tres nuevas habitaciones para pacientes que requieran aislamiento de contacto.