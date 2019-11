El Hospital Comarcal El Escorial anima a donar sangre

Bajo el lema “La carrera del día… ¡regalar vida!", el Hospital Comarcal El Escorial celebra este martes su I Maratón de Donación de Sangre.

En coordinación con el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, profesionales, usuarios, familiares de pacientes y los 115.000 vecinos de los doce municipios a los que el centro presta atención sanitaria están llamados a colaborar en esta iniciativa para garantizar un recurso que no se puede fabricar artificialmente.

El Hospital Comarcal El Escorial, como el resto de los centros, necesita tener asegurada la disponibilidad de sangre para numerosos tratamientos e intervenciones como cáncer, anemias crónicas, partos, operaciones quirúrgicas o accidentes graves.

En un recambio de cadera se pueden consumir entre 2 y 3 donaciones de sangre; en una cirugía de columna hasta 4 o 6 donaciones; en un trasplante multiorgánico pediátrico, en torno a 24 donaciones; en un parto complicado, entre 2 y 4 o incluso hasta 10 si hay una hemorragia masiva; en un trasplante de hígado, entre 30 y 200 donaciones; en un tratamiento de leucemia: hasta 250 donaciones; en una intervención quirúrgica: hasta 20 donaciones. Son algunos ejemplos.

En la Comunidad de Madrid se necesitan cada día 900 donaciones de sangre para cubrir las necesidades de los pacientes en los hospitales y para mantener las reservas.

"Es necesario mantener un ritmo de donación diaria. El único medio para que los enfermos puedan recibir sangre, dado que es una sustancia que actualmente no se puede fabricar, es obtenerla de otra persona, es decir, un donante. Donar no tiene que dar miedo, es como venir a hacerse una analítica, vienen al Hospital, no hace falta estar en ayunas, les hacemos un control para ver que no tengan anemia o alguna enfermedad que les impida donar, se tumban en un sillón diez minutos y no se enteran de nada. Es un procedimiento sencillo", asegura Manuel Ortiz, director médico del Hospital Comarcal El Escorial.

Para poder donar hay que ser mayor de 18 años, pesar más de 50 kilos y no padecer ninguna enfermedad de transmisión sanguínea.

La Sala de Hemodonación y Extracción de Sangre se encuentra en la 1ª planta del Hospital y el Maratón se prolongará hasta las ocho de la tarde.