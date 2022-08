“Es un hecho aislado”: El Ayuntamiento de Torrelodones se pronuncia sobre la paliza a un joven en Pradogrande

El Ayuntamiento de Torrelodones se ha pronunciado sobre la pelea que hubo el fin de semana pasado en el parque de Pradogrande. Lamenta lo sucedido y asegura que se trata de un hecho aislado.

Un menor de 15 años recibió una brutal paliza mientras celebraba un cumpleaños con otros amigos. Todo comenzó cuando un grupo de jóvenes comenzó a increpar a una chica. Sus amigos salieron a defenderla y también su hermano, que fue el que se llevó la peor parte. Lo tiraron al suelo, lo patearon y llegó a perder el conocimiento; le dejaron la nariz rota y varios politraumatismos por todo el cuerpo.

La cosa no fue a más por la intervención de varios vecinos que cenaban en un restaurante cercano. “Oímos los gritos de pánico de una niña entre loa arbustos. Varios de los que estábamos allí nos levantamos. Un guardia civil de paisano consiguió reducir al que parecía el cabecilla. Tenían una actitud muy chulesca, diciéndonos que eran menores y que no les podíamos hacer nada. Se las saben todas. Había también un chico mucho más mayor con ellos. Los otros chavales estaban en pánico, se pusieron detrás de nosotros, uno con toda la cara ensangrentada... Horrible. No entiendo qué hacen esos chicos en un parque a las doce de la noche si ya son reincidentes”, comenta Pedro, uno de los ciudadanos que corrió para ayudar a los niños.

La madre de una de las niñas agredidas nos cuenta que los chavales todavía siguen con el susto. “Fue terrible. Estaban muy asustados. ¿Y si la niña está sola? Fue una situación dantesca”.

Precisamente con esta madre se ha reunido el concejal de Seguridad, Víctor Arcos, para buscar posibles soluciones y trasladar su preocupación por los menores agredidos.

El edil asegura que “la Policía Local y la Guardia Civil actuaron de forma inmediata siguiendo los correspondientes protocolos, identificando a los implicados y llevando a cabo las diligencias oportunas” e insiste “en que se trata de un incidente aislado”. “Ha causado tanto revuelo porque no es habitual; peleas entre chavales, ha habido, pero nunca una agresión así. Intentaremos colocar más iluminación y más patrullas por la zona. Cámaras no porque es un tema más sensible con los menores”, explica Arcos a COPE.

Los agresores, un grupo de unos 10 chavales, se encuentran en un centro de menores tutelados. Uno de ellos fue detenido en el momento, pero ya está en libertad. La dirección de la residencia ha presentado el correspondiente informe ante la Dirección General de Infancia y Familia de la Comunidad de Madrid sobre lo sucedido, mientras los vecinos piden más seguridad y más control para que estos hechos no se repitan.