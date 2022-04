"No hay nada turbio en la operación": el edil de Contratación de Villalba defiende la compra de mascarillas

El concejal de Contratación, Bernardo Arroyo, ha comparecido este lunes para explicar la compra de material sanitario al inicio de la pandemia, puesta en entredicho por la oposición. En concreto fue MCV Corazón Villalbino quien llamó la atención sobre esta circunstancia hace dos años en un Pleno.

El Grupo Municipal había solicitado por escrito a Alcaldía en febrero de 2020 que hiciera acopio de mascarillas, geles o guantes para evitar problemas de abastecimiento posteriores, como finalmente ocurrió. Y comenzó el seguimiento de las actuaciones del equipo de Gobierno en este sentido.

Le resultó chocante que el concejal de Contratación, en abril de 2020, solicitara una orden de pago, a justificar en plazo máximo de tres meses, por un importe de 66.429 euros para la adquisición de 5.000 test rápidos y 5.000 mascarillas a una empresa cuyo objeto social es la venta de mobiliario, domiciliada en un chalet de San Sebastián de los Reyes, que contaba entonces con cuatro años de antigüedad, sin trabajadores, una facturación máxima anual de 500.000 euros y con pérdidas acumuladas, según pudo constatar MCV en la consulta al Registro Mercantil.

La formación pidió facturas y albaranes de entrega de este material, en principio destinado al personal municipal, y en un Pleno en julio de 2020 preguntó al respecto. La falta de respuestas e información levantó sus sospechas, por lo que califica de “dudosa” la contratación.

"El equipo de Gobierno no tuvo nada de previsión y decidió hacer esta contratación sobre la que pedimos información. Cuando no nos la dan, a nosotros lo único que nos queda es dudar. ¿Cómo se consigue contactar con una empresa que no tiene página web ni un teléfono público? Al menos nosotros no lo hemos encontrado. Una empresa unipersonal, con administración único y, lo más llamativo, su objeto social es la venta al por mayor y menor de mobiliario. Ya lo preguntamos hace dos años en el Pleno, no nos contestó, esperemos que lo haga en algún momento", asegura Roberto Oliver, concejal de MCV Corazón Villalbino.

Respuesta del concejal de Contratación

La respuesta ha llegado este lunes por boca del propio concejal de Contratación.

Bernardo Arroyo, que dará estas mismas explicaciones a la oposición en una reunión de la Comisión de Vigilancia de la Contratación, ha asegurado queno hay nada turbio o que ocultar en aquella operación, realizada en abril de 2020, en la que se compraron 5.000 mascarillas y otros tantos test para el personal municipal por algo más de 66.000 euros.

En un contextode escasez y la compra de material era un‘mercado persa’, ha dicho, Collado Villalba consiguió el material más barato que otras administraciones(mascarillas a 2,58 euros, cuando Madrid las pagaba al doble, y test a 8,40, cuando se estaban pagando a 20 euros) a través de un empresario que trabajaba para el Gobierno de La Rioja.

La empresa de muebles es incidental, era la que contaba con todas las certificaciones sanitarias para poder sacar el material de la aduana. Y para dar garantía al proceso, el pago, por adelantado, se hizo mediante un anticipo a justificar por el que respondió Arroyo. "Nosotros podíamos tener dudas, al final puede no llegar el material o puede no servir... entonces ¿cuál es la garantía que tienen los ciudadanos? Que pagaba yo. No sé si en otras administraciones los responsables de Contratación que han pagado millones de euros respondían personalmente de las compras. Igual si hubieramos ido en ese escenario otro gallo nos hubiera cantado", ha asegurado el concejal.

De la idoneidad del material dieron cuenta tanto la propia alcaldesa, médico, que revisó el funcionamiento de los test, como la Inspección de Trabajo, que tras un denuncia anónima, revisó y certificó que las mascarillas eran las adecuadas para que el personal las utilizara.

Bernardo Arroyo ha insistido durante la rueda de prensa en que está orgulloso de cómo se gestionó este asunto, que se actuó con responsabilidad y que todos los que participaron en este contrato tuvieron un comportamiento diligente y pulcro.

