No hay coronavirus que pueda con el pan nuestro de cada día: así se trabaja a pie de horno

Dos menos cuarto de la madrugada. La amasadora de El Rumbón ya está en marcha.

David lleva al frente de esta panificadora de San Lorenzo de El Escorial 18 años. Vecino de toda la vida, en su trabajo no desconocía el uso de guantes y mascarilla… además de por higiene en un negocio como este, en su caso también es por salud propia: es alérgico a la harina.

Nos cuenta cómo ha cambiado el trabajo en estos días con la crisis del coronavirus. “Estamos a medio gas, es verdad que seguimos funcionando prácticamente las mismas horas, pero con una producción que ha bajado casi a la mitad“.

David comparte espacio con Arturo, que hace la masa y la corta. Para él el gran problema de este oficio es el de los horarios, que ahora se pueden hacer más cuesta arriba por el confinamiento de los demás. “Vengo a las once y media de la noche y me voy a casa a las seis y media de la mañana. Me acuesto y a las diez de la mañana estoy en pie, porque aunque intento salir lo menos posible a la calle mi mujer es insulinodependiente y yo tengo que hacer tareas como ir a la compra. Luego a las cuatro de la tarde me vuelvo a dormir hasta las diez de la noche y vuelta a empezar”.

Es un trabajo muy sacrificado… y anónimo en algunos casos, como dice Jorge, quien a golpe de música rock se encarga de elaborar los dulces: napolitanas, palmeras de chocolate, magdalenas y las bizcotelas, típicas de San Lorenzo de El Escorial, salen de sus manos. “Tú vas por la calle y la mayoría de las personas no saben en qué estoy trabajando. Es muy difícil identificar a un panadero. Solo la familia y los conocidos lo saben”.

El pan es producto básico que no falta estos días

Amanece y comienza el reparto. San Lorenzo, Torrelodones, Galapagar o Las Rozas reciben el pan que salen de este negocio, que, como tantos otros en esta crisis, está viviendo una caída en las ventas. Así lo reconoce Cristian, propietario de una de las panaderías a las que llega el producto. “Sí se ha notado, no puedo decir en cuánto porcentaje, pero con esto de que los vecinos no pueden desplazarse, sí que ha habido una bajada”.

Aun así, mantienen clientela fija e incluso tienen algunos nuevos compradores que están aprovechando estos días para conocer el comercio de cercanía. “Yo trabajo normalmente en Madrid pero ahora que estoy confinada en casa, para comprar estoy descubriendo los comercios de San Lorenzo y agradezco mucho el esfuerzo que están haciendo”, asegura una vecina. “Ahora tengo más tiempo y puedo venir a comprar aquí el pan. Están haciendo un buen trabajo”, añade otro sanlorentino.

No hay cuarentena que valga para los trabajadores de esta panificadora. Este 2020 solo han faltado un día, el de Año Nuevo, y faltarán otro, el de Navidad.

No hay COVID-19 que pueda con el pan nuestro de cada día.