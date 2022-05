No habrá granja experimental en Hoyo: la empresa renuncia al proyecto por “las presiones recibidas”

La alarma social levantada por un proyecto para instalar una granja experimental en Hoyo de Manzanares para la investigación de enfermedades o vacunas, entre otras cosas, ha provocado que la empresa Saluvet Innova renuncie a continuar con este laboratorio en el municipio.

En pleno Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, muy cerca de la Urbanización Las Colinas y del propio casco urbano, en una finca conocida como Los Altillos, propiedad del Ayuntamiento. Ahí se quería ubicar una granja experimental para -según especifica el anteproyecto- “la investigación de enfermedades transmisibles que afectan a los animales, incluyendo algunas de gran impacto en la salud humana, mediante el desarrollo de medidas de diagnóstico, control, prevención y tratamiento a través de nuevas tecnologías, procesos o vacunas”.

El proyecto estaba causando un gran revuelo entre los vecinos de Hoyo y de otros municipios cercanos. No entienden cómo el ejecutivo local del PSOE, Unidos por Hoyo e Izquierda Unida- Podemos podía ceder esos terrenos para semejante proyecto y, sobre todo, sin informar antes. “Van a experimentar con virus, bacterias, patógenos... Es una barbaridad, cerca de las viviendas y en una zona protegida. No me cabe en la cabeza cómo se les ocurre semejante barbaridad”, comentaba Inés, vecina de la zona. “El Ayuntamiento lo tenía entre manos desde hace un año y nos enteramos ahora”, comentaba José, que vive a poco más de un kilómetro del lugar donde se levantaría el laboratorio experimental. “Nadie quiere algo así cerca de su casa”, manifestaba María Luisa.

Los vecinos de la urbanización Las Colinas, la más cercana a la finca en cuestión, se han movilizado para paralizar el proyecto, entre otras cosas, por la proximidad a los núcleos de población de este centro en el que la intención era “realizar pruebas diagnósticas de distintas enfermedades” con animales.

Además, lanzaron una petición a través de change.org que ya acumulaba casi 3.000 firmas.

REUNIÓN INFORMATIVA

Dada la alarma social que causada por el proyecto, el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares había convocado a los vecinos a una reunión informativa este martes 24 de mayo, en el Teatro Las Cigüeñas a las siete y media de la tarde. “Es un anteproyecto de I+D+i con todas las garantías sanitarias y no vamos a poner nada que dañe la salud o el medio ambiente de Hoyo”, aseguraba el alcalde, que acudirá a esa reunión para explicar a los vecinos cómo era el proyecto fallido.

No lo hará el CEO de la empresa SALUVET- Innova (autora del proyecto) y profesor de la Universidad Complutense, Luis Miguel Ortega, tras renunciar a materializarlo en Hoyo de Manzanares.