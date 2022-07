Guadarrama tendrá presupuestos en 2022 tras siete años con cuentas prorrogadas

Guadarrama llevaba trabajando con presupuestos prorrogados los últimos siete años por la falta de acuerdo en el Pleno para sacar adelante unos nuevos. En este 2022 por fin se ha conseguido. La propuesta del equipo de Gobierno (PP-Ciudadanos) lograba el apoyo de PSOE y Vecinos por Guadarrama, así como la abstención de VOX.

El Ayuntamiento gestionará unas cuentas que ascienden a 19.354.888,63 euros, lo que supone una subida del 8,34% respecto del último aprobado en 2015 aunque esto "no supone incrementar la carga tributaria a los contribuyentes, puesto que se han mantenido las ordenanzas. Ello es debido, fundamentalmente, al incremento en la participación de los tributos del Estado en un 32,68%, de forma que el Ayuntamiento cumple, por la justificación de los ingresos, con el límite de la Regla del Gasto", explicaba el alcalde, Diosdado Soto, en una rueda de prensa en la que dio los detalles del presupuesto.

Crecen las asignaciones en un 41% en limpieza viaria, en seguridad ciudadana un 36%, en bienestar comunitario un 32% o en un 39% en medio ambiente.

El presupuesto destina parte de los recursos a crear puestos de trabajo municipales y, concretamente, el refuerzo del personal destinado al Servicio de Basuras con un incremento del 41,18 % de los empleados, y también la Policía Local en un 8,33%. En total, el nuevo presupuesto supone unincremento de la plantilla municipal en 31 puestos de trabajo. "Era una necesidad imperiosa porque desde el año 2007 no se había llevado a cabo oferta de empleo público, no se había contratado absolutamente a nadie. Este nuevo presupuesto hace posible un Ayuntamiento moderno que mire al futuro y que un objetivo claro como es seguir avanzando”, añadía Soto.

El nuevo presupuesto recoge además la eliminación de la deuda pública municipal, que en 2020 ya se redujo en alrededor de 800.000 euros.

En lo que se refiere al capítulo de inversiones, se contemplan las directas del Ayuntamiento como mantenimiento de vías, alumbrado o pavimentación y la planificación de otras actuaciones que, además de la financiación municipal, cuentan con la de la Comunidad de Madrid a través del PIR, el Programa de Inversión Regional.

Diosdado Soto aprovechó para cargar duramente contra APPG, una de las dos formaciones que votó en contra de los presupuestos, al igual que Unidas Podemos. Aseguró que el partido de su predecesora en la alcaldía, Carmen María Pérez del Molino, es una "fuerza totalmente reaccionaria". "No se entiende la negativa. La única respuesta que se me ocurre es que sea una cuestión política y personal contra el equipo de Gobierno como ya anunciaron cuando tomamos posesión. Ha sido una falta de responsabilidad total, sin criterios y sin argumentos. No han hecho nunca ni una propuesta".

Por el contrario, Soto ha agradecido tanto al Partido Socialista como a Vecinos por Guadarrama los votos favorables.

PSOE: el voto del desbloqueo

El PSOE presentó en abril una serie de propuestas para incluir en estos presupuestos, muchas de las cuales han sido aceptadas, de ahí que los socialistas diera su apoyo a las cuentas.

"Nuestro voto ha sido el que ha hecho posible este desbloqueo, demostrando que con diálogo todo es posible, y con la responsabilidad de proponer proyectos reales, más allá del postureo, la foto de turno y el minuto de gloria en redes sociales y medios. Guadarrama lo necesita y lo merece", ha asegurado el portavoz del grupo municipal, Javier Ortega, quien añade que ahora solo queda confiar en que sus aportaciones a las cuentas se apliquen.

"Aun siendo antagónicos ideológicamente a la coalición que gobierna, hemos demostrado que somos la alternativa responsable capaz de gobernar, anteponiendo el interés público a la confrontación y las malas formas, donde los únicos perjudicados son los vecinos", apunta el concejal.

Y es que, a pesar del voto favorable, el PSOE no ha ahorrado críticas al Ejecutivo, al que achaca mala gestión. "El pueblo pasa por su peor momento en cuanto a áreas tan básicas como la limpieza, las basuras, la seguridad, la atención al ciudadano y la gestión en general del municipio, donde no hay avances en ningún área, y donde cualquier departamento está colapsado por esa falta de dirección y organización".

APPG responde a las críticas de Soto

La portavoz de APPG y exalcaldesa, Carmen María Pérez del Molino, ha querido salir al paso de las críticas del alcalde, Diosdado Soto, y ha asegurado que el voto en contra de su formación a los presupuestos para 2022 nada tiene que ver con motivos personales. Son criterios económicos al aumentar el gasto anual.

"El PP se presentó a las Elecciones diciendo que iba a bajar a los vecinos dos millones de euros de gasto, los que yo les cobraba de más. Pero no lo ha bajado, es más, ahora aumenta tres millones y medio de euros los gastos fijos", apunta Pérez del Molino, quien no oculta la sorpresa del voto favorable de PSOE y Vecinos, formaciones que siempre han sido muy críticas con el equipo de Gobierno. "Lo más bonito que le han dicho al alcalde es que no valía para el puesto y luego estas dos fuerzas van y le votan a favor. ¿Qué es lo que se ha pactado en los despachos? ¿Ser reaccionaria, ir en contra y estar acabada es decir la verdad abiertamente?", se pregunta la exregidora.

Sobre la crítica de Soto a la no presentación de propuestas por parte de APPG en las comisiones y reuniones previas a la elaboración de los presupuestos, Carmen María Pérez del Molino asegura que "yo no tengo que hacer aportaciones, yo tengo que fiscalizar" y añade que a su concejal Sara Villa en una comisión informativa "se la ridiculizó y se le quitó la palabra".