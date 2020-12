Guadarrama suspende la Semana Internacional de Montaña 2020 por la COVID

Guadarrama ha decidido comenzar a preparar ya la Semana Internacional de Montaña “Villa de Guadarrama” 2021, tras haber tomado la decisión de suspender la edición 2020, como consecuencia de la pandemia por Covid-19.

Las restricciones y cierres perimetrales que se han impuesto no solo en la Comunidad de Madrid sino en otras comunidades de toda España, para el control de la pandemia de coronavirus SARS-CoV-2, han sido determinantes para tomar la decisión de posponer hasta 2021 la Semana Internacional de Montaña que, tradicionalmente se celebra en Guadarrama el primer fin de semana de diciembre.

Una difícil decisión que, como ha destacado el organizador, el montañero y director de la Escuela Municipal de Montaña Adaptada, Miguel Ángel Gavilán, “no ha sido fácil, a pesar de que era una decisión que imaginábamos, puesto que se trata de lo más adecuado, sanitariamente hablando". "Las jornadas de Guadarrama, nuestra Semana Internacional, atrae cada año a muchos amantes de la montaña que llegan desde diferentes partes del mundo y las restricciones no lo ponían nada fácil para que pudieran venir, además de que la reducción de los aforos, que se han quedado en tan solo entre 40 a 80 personas, en el mejor de los casos, no nos parecía una buena opción. Nos gusta que los amantes de la montaña y de sus referentes puedan venir a disfrutar libremente, como lo hemos hecho hasta ahora, y hacerlo para un público tan reducido dejando a tanta gente fuera, no es para nosotros una opción. Teniendo en cuenta que es muy importante respetar las medidas sanitarias, la mejor opción es trabajar ya para 2021 y quea nuestra nueva cita puedan seguir viniendo los mejores y en las mejores condiciones”, ha concluido.

La Semana Internacional de Montaña “Villa de Guadarrama” ha conseguido convertir a la localidad en un referente en el mundo del deporte de montaña, a lo largo de las siete ediciones que se han celebrado, en las que han participado figuras nacionales e internacionales tan destacadas como Reinhold Messner, Krzysztof Wielicki, Silvo Karo, Mike Fowler, Chris Sharma, Alex Huber, Simone Moro, Nives Meroi, Romano Benet, Catherine Destivelle, Chus Lago, Silvia Vidal, Juan Menéndez Granados, Txemari Andrés, David Bautista, Carlos Rubio, Marina Fernández, Fátima Gil, Vicky Vega, Ramón Portilla, Fernando Garrido, Juanito Oiarzabal, Jordi Tosas, Urko Carmona…