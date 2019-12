Guadarrama refuerza la vigilancia para evitar vertidos incontrolados en espacios verdes

Escombros, muebles y enseres, restos de poda y otros residuos forman parte de los vertidos que, por desgracia, se pueden ver como demasiada frecuencia en espacios verdes de Guadarrama, una práctica incívica a la que el Ayuntamiento quiere poner coto.

Por ello, ha intensificado su labor de control ante estos comportamientos irresponsables que comprometen la supervivencia del entorno por la contaminación que muchos de estos residuos suponen y el deterioro para las zonas protegidas donde se depositan.

Un problema para el que se ha solicitado, además la colaboración del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, SEPRONA, y de los Agentes Forestales encargados de la zona para que refuercen la vigilancia y persigan duramente la comisión de estos delitos medioambientales.

"Para Guadarrama su entorno natural es una de las mayores preocupaciones, es frecuente pasear por cañadas, veredas y caminos, y observar cómo alguien ha realizado vertidos ilegales. Desde el Ayuntamiento estamos haciendo un control exhaustivo pero no podemos hacer frente solos, ya no es solo una cuestión de competencias o no, es una cuestión de necesidad que entre todos paremos este tipo de comportamientos tan dañinos, de forma urgente, y para eso será necesario aplicar las mayores sanciones que contempla la Ley para evitar que se deteriore cada vez más nuestro entorno natural. Por eso hemos solicitado la colaboración del SEPRONA y Agentes Forestales" asegura el alcalde, Diosdado Soto.

Guadarrama cuenta con más del 80 % de su término municipal protegido y rodeado de zonas de especial interés, vías pecuarias, bosques o dehesas... de importante valor medioambiental, que se están viendo comprometidas por estas conductas incívicas con las que el Consistorio está dispuesto a acabar.