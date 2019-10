Guadarrama se prepara para una 'simulada' rotura de la presa de La Jarosa

¿Se imaginan qué pasaría si revienta alguna de las presas de la Comunidad de Madrid? ¿Qué consecuencias tendría para los pueblos colindantes? Eso siempre y cuando tuvieran agua, huelga decir que ahora mismo, dada la sequía y el estado precario que presentan los embalses, casi secos, no cundiría la alarma. Pero, en el caso de que estuvieran llenas, sería catastrófico. Por eso conviene estar preparado.

En nuestra región hay 15 presas gestionadas por el Canal de Isabel II. Tienen excelente construcción, cumplen todas las medidas de seguridad, cuentan con las últimas tecnologías y son objeto de revisiones periódicas… pero los accidentes existen. Para evitarlos o hacerlos frente, la Comunidad de Madrid cuenta con un Plan de Emergencia, que actualiza el Plan de Inundaciones del año 2000.

Colaboran los ayuntamientos afectados, varios en nuestra comarca, con el reparto de material divulgativo para la autoprotección de la población con instrucciones básicas, charlas en colegios y centros de mayores, jornadas formativas entre los efectivos de emergencia y simulacros de rotura de una presa, como la de La Jarosa, en Guadarrama, donde será el siguiente. La cita, el próximo 12 de noviembre.

Este martes se celebraba una reunión preparatoria para coordinar todo el operativo que se desplegará, con la participación de Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Bomberos, Agentes Forestales, SUMMA 112, Cruz Roja, Delegación del Gobierno, Ayuntamiento y Canal de Isabel II.

El simulacro servirá para comprobar sobre el terreno cómo se debe actuar en caso de inundación en Guadarrama y la zona de influencia del embalse.

PARTICIPACIÓN VECINAL

"Los vecinos tienen que estar muy bien informados porque ya se habrá llevado a cabo un proceso de divulgación. Sabrán cómo reaccionar en caso de este tipo de emergencia. Suena una sirena en la primera media hora, ¿qué tengo que hacer? Me voy rápidamente del cauce, busco un lugar alto, sigo las indicaciones de las autoridades y mantengo la calma. ¿Qué no hay que hacer? Vamos a intentar no saturar las líneas telefónicas, no usar las carreteras afectadas y, por supuesto, no cruzar un río ni un torrente", explica Esperanza Junquera, responsable del Servicio de Protección Civil de la Comunidad de Madrid.

Para llevar a cabo el simulacro, además de la actuación de los servicios de emergencia, se necesitarán alrededor de 50 voluntarios el 12 de noviembre de once de la mañana a dos de la tarde.

Los vecinos interesados en participar pueden apuntarse en el correo electrónico simulacro@guadarrama.es.

Hay que recordar que el Plan de Emergencias en Presas que gestiona el Canal de Isabel II se aplica a 15 infraestructuras de la región, cinco de ellas en nuestra comarca: Valmayor, que afecta a Colmenarejo y Valdemorillo; La Jarosa a Guadarrama, Collado Villalba, El Escorial y San Lorenzo; Las Nieves, a Galapagar y Torrelodones; Navalmedio, a Cercedilla y Los Molinos; Navacerrada, que afecta al municipio del mismo nombre así como Becerril de la Sierra, El Boalo y Moralzarzal.