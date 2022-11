Guadarrama se prepara para los rigores invernales con recomendaciones para los vecinos

Almacenar alimentos y combustibles para un periodo de aislamiento de dos semanas, tener un botiquín de primeros auxilios, algún equipo o aparato de emergencia para caldear como mínimo una habitación, disponer de una radio con pilas, del equipo necesario para combatir un incendio por si el cuerpo de Bomberos no puede llegar y, cómo no, revisar fachadas, tejados, canalones. Son algunas de las recomendaciones que ha publicado el Ayuntamiento de Guadarrama para hacer frente a las inclemencias invernales. Y es que el municipio, por altitud y situación geográfica, se sitúa dentro de la zona de riesgo máximo en el Mapa de Riesgo del Plan de Inclemencias Invernales de la Comunidad de Madrid.

Por este motivo, y teniendo en cuanta que entramos en la época de lluvias, vientos, frío, descensos bruscos de temperaturas o nevadas hay que adoptar algunas medidas que sirvan para prevenir situaciones de riesgo, como almacenar alimentos y combustibles para un periodo de aislamiento de dos semanas, tener un botiquín de primeros auxilios, incluyendo los medicamentos que se usen de forma frecuente por todos o alguno de los miembros de la unidad familiar, disponer de linternas o velas para utilizar en caso de corte de suministro eléctrico, tomar las precauciones necesarias para evitar el envenenamiento producido por los gases de braseros, estufas y aparatos similares en habitaciones cerradas, revisar que no existan obstrucciones en rejillas de ventilación, evitar situar las fuentes de calor cerca de elementos inflamables o de rápida combustión como cortinas, visillos, etc…, tener algún equipo o aparato de emergencia para caldear como mínimo una habitación, disponer de una radio con pilas, y repuestos, para seguir los pronósticos del tiempo, así como la información y consejo de las autoridades, tener el equipo necesario para combatir un incendio por si el cuerpo de Bomberos no puede llegar a auxiliar con la rapidez necesaria, y cómo no, revisar fachadas, tejados, canalones, etc… para evitar desprendimientos, proteger los conductos de agua, cubrir las llaves de paso para evitar su congelación, ajustar los sistemas de cierre de puertas y ventanas exteriores, o aprovisionarse de sal y pala para poder habilitar los accesos a los domicilios, entre otras medidas.

Todo ello se refleja en el plan municipal de inclemencias invernales, en el que se incluyen personal y maquinaria para hacer frente a las eventualidades, así como el suministro de sal para los residentes en Guadarrama. Se hará a través de los puntos establecidos y que se sitúan en la Plaza Mayor, en la entrada de la Urbanización Vallefresnos, en la zona de La Jarosa III, en la gasolinera Cepsa y en las dependencias que el departamento de obras tiene en la calle de la Sierra. Cinco ubicaciones en las que se depositan sacas de sal para uso privado, que se complementa con el tratamiento invernal que se lleva a cabo en caso de heladas y nevadas.

De momento, para los próximos días, la previsión deja temperaturas suaves, puesto que se esperan lluvias, que oscilarán entre los 3 ºC positivos de mínima y los 17 ºC de máxima. El mercurio bajará con la llegada del fin de semana, donde las máximas no pasarán de los 8 ºC.