Guadarrama intensifica la vigilancia para 'pillar' a los que no recogen los excrementos caninos

A nadie le gusta ir caminando y pisar una caca de perro o tener que ir esquivándolas durante un paseo. Por desgracia, son muchos los que todavía no respetan las normas y dejan los 'regalitos' de sus mascotas en aceras, parques y demás lugares públicos. Por eso, el Ayuntamiento de Guadarrama ha reforzado la campaña de vigilancia y control de la recogida de los excrementos caninos con la instalación de nuevas señalizaciones de aviso y el trabajo de la Policía Local.

Desde el Consistorio insisten en que ser responsable con la tenencia de mascotas implica serlo también con el cumplimiento de las normas de convivencia y, en especial, con la ordenanza municipal que regula las responsabilidades de los dueños de las mascotas.

Es una obligación que con frecuencia algunos vecinos olvidan y que ocasiona importantes trastornos en la convivencia pacífica, puesto que afecta a la salubridad de los espacios.

Por ello, han iniciado una campaña de control y vigilancia para la que, además de instalar nuevas placas de advertencia y aviso en lugares públicos, los agentes de la Policía Local van a intensificar el control y vigilancia para que se respete la Ordenanza reguladora de la tenencia y protección de los animales de compañía.

El objetivo no es la sanción sino que se respeten las normas de convivencia. Aún así, desde el Ayuntamiento recuerdan que la falta de civismo, es decir, no recoger la caca puede acarrear una sanción de entre 50 y 300 euros y, si se produce de forma reincidente, hasta 2.405 euros.

"La recogida de los excrementos caninos es una cuestión fundamental para mantener los espacios limpios, no solo por el importante problema de salubridad, sino porque no recogerlos ofrece una mala imagen del municipio y de sus vecinos, a los visitantes y turistas".

El control será más férreo en los alrededores de parques infantiles y en las zonas de paseo habitual con mascotas.

Desde la Policía también recuerdan que es obligatorio llevar a los perros correctamente atados y con bozal, en el caso de las razas peligrosas.