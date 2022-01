Guadarrama instalará los primeros puntos de compostaje comunitario del municipio

‘Guadarrama composta’, el proyecto de compostaje del municipio da un paso más con la instalación de los primeros nodos comunitarios para que los vecinos puedan depositar sus residuos orgánicos.

100 hogares van a participar, tras una formación previa, en este programa. El Ayuntamiento repartirá los cubos de recogida e instalará los primeros nodos de compostaje, para iniciar la parte práctica de un proyecto destinado a implementar un nuevo modelo de gestión de residuos.

Se han adquirido 21 composteras comunitarias, además de los cubos de recogida para los hogares que participen.

El objetivo es reducir a casi la mitad la basura que se genera en el municipio y darle una segunda vida.

“Guadarrama Composta” está abierto a la incorporación de nuevos participantes puesto que el objetivo es que el mayor número de hogares de Guadarrama, puedan ir formando parte de este nuevo modelo de gestión de residuos más ecológico y respetuoso con el entorno natural.

El sábado 22 de enero habrá una reunión presencial, en la Casa de Cultura Alfonso X el Sabio, a las 11:00 horas de la mañana. En esta reunión se explicará este nuevo sistema de recogida y tratamiento, y se podrán resolver todas las dudas que puedan tener los nuevos interesados en comprometerse con una gestión adecuada de los residuos.

Conviene destacar que la fracción orgánica de los residuos es la fuente más importante de emisiones de gases de efecto invernadero cuando se deposita en vertedero, por lo que con estas acciones se contribuye a reducir estas emisiones.

“Desde la Concejalía de Medio Ambiente nos gustaría que el mayor número de hogares de Guadarrama pudiera unirse a esta iniciativa, que no persigue otro objetivo que cuidar de nuestro medio ambiente, de nuestro entorno natural y, en general, de nuestro planeta, con sencillos gestos diarios como el de separar adecuadamente y reutilizar la fracción de orgánico de nuestra basura, es decir, de nuestros residuos domésticos. Así, con pequeños gestos pondremos en marcha acciones globales de compromiso y sobre todo, de protección. Por eso, animo a los hogares de Guadarrama a unirse a esta iniciativa, a este nuevo modelo que supone Guadarrama Composta”, apuntaFernando García, concejal de Medio Ambiente.

Sesiones de formación online

Guadarrama Composta pondrá así mismo una segunda fase de formación en Maestría Compostadora que se llevará a cabo a través de cinco sesiones que se impartirán tanto de forma presencial como on line, a través de la plataforma Zoom. Las charlas comenzarán el sábado 26 de enero con “Las lecciones de una bolsa de basura”. Iniciándose en el compostaje comunitario, de 10:30 a 13:30 horas en el Centro de Formación El Soto. Continuará con tres sesiones on line, ¿Y si todos compostaramos?Escalas de compostaje, participación ciudadana y reto municipal, el lunes 31 de enero de 18:00 a 20:00 horas, a través de Zoom. Un puñado de compost para ayudar al planeta. El compostaje frente al cambio climático y otras amenazas ambientales, el lunes 7 de febrero, también on line, de 18:00 a 20:00 horas. Historias de vida, sudor y lágrimas en la compostera. Micro-macrobiología del compostaje, el lunes 14 de febrero de 18:00 a 20:00 horas a través de Zoom y la última de las conferencias de estos meses “Conocer y cuidar mi compostera y mi compost” Seguimiento, monitorización y cata de compost final, el sábado 19 de febrero de forma presencial de 10:30 a 13:30 horas.





Los interesados en iniciarse en el compostaje o en formar parte de esta segunda fase de formación,pueden solicitar su plaza o cualquier otra información a través del correo electrónico guadarramacompostra@gmail.com

El proyecto Guadarrama Composta es una iniciativa desarrollada por la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Guadarrama incluido en el PIMA,Plan de Impulso al Medio Ambiente. Residuos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.