Guadarrama finaliza la renovación completa de su campo de fútbol y pista de atletismo

Guadarrama ha concluido los trabajos de remodelación completa del campo de fútbol de césped artificial y la pista de atletismo situados en el complejo deportivo municipal.

La renovación ha supuesto unos 771.487,85 euros, financiados con parte de fondos municipales y con el Plan de Inversión Regional (PIR) 2016-2019.

Las obras han permitido la renovación completa del campo de fútbol así como la instalación de un sistema de riego, a través del que se permite el mantenimiento correcto del césped artificial a través de una red de cañones emergentes, así como la renovación de todos los elementos como porterías, banquillos o marcadores.

En el caso de la pista de atletismo, que permitra el campo de fútbol, se ha acometido la renovación de la base y el suelo, se han incorporado bordillos de aluminio, marcas y zonas de salto.

Se logra así la recuperación de un área deportiva que presentaba importantes deficiencias desde hacía mucho tiempo, lo que limitaba el perfecto uso y la eficiente práctica deportiva por parte de quienes la utilizaban.

Tras las obras, los usuarios pueden disfrutar ya de unas modernas infraestructuras acordes a las necesidades del municipio, en las que, además, pueda garantizarse un correcto mantenimiento para hacerlas más duraderas.

“Guadarrama se sitúa a la vanguardia en instalaciones deportivas, haciendo posible lo que veníamos persiguiendo desde el inicio, que no es otra cosa que ofrecer a nuestros vecinos los mejores espacios para disfrutar del deporte, para practicarlo en las mejores condiciones", ha dicho el alcalde, Diosdado Soto.

"Desde el Ayuntamiento, y a pesar de las dificultades que siempre plantean obras de esta envergadura, siempre hemos tenido claro que los deportistas de Guadarrama no se merecen otra cosa que no sea unas excelentes instalaciones. Hemos tenido claro que no vale cualquier solución, por eso, hemos luchado por obtener siempre la mejor de las soluciones. Las obras tienen sus tiempos, pero han terminado y, está claro, que nosotros valoramos la excelencia por encima de la celeridad o la improvisación”, añade Soto.

Aunque las instalacionesya están abiertas al uso, la puesta de largo será durante este fin de semana con dos acontecimientos deportivos.

El sábado 1 de abril será el turno para los aficionados al atletismo, que se darán cita a las 12 horas para celebrar la jornada “8 x 1.000 razones para correr”, o lo que es lo mismo, para participar en las ocho carreras que desde un nivel inicial y sin dificultad hasta el más profesional, animarán a los visitantes a pisar y disfrutar la pista haciéndolo al ritmo que deseen.

Y el domingo 2 de abril la cita será con el mejor fútbol, el que representa el Atlético Leones de Castilla, que volverá a disfrutar un partido de liga en su campo contra el CD Alonso Cano “A”, a las 11:30 horas. Una ocasión muy especial en la que los de casa luchan por el ascenso, demostrando su gran momento de forma y deportivo y, con la asistencia de una afición que, a buen seguro, se unirá para disfrutar de la inauguración del campo y del gran trabajo del equipo.