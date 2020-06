Guadarrama dedica una rotonda a los sanitarios

Si durante la pandemia y el confinamiento ha habido un sonido común en toda España ese ha sido el de los aplausos a los profesionales de la Sanidad, que se convirtieron cada tarde, a las ocho, desde balcones, ventanas y terrazas, en un símbolo de unidad y un gesto para reconocer su esfuerzo diario en primera línea para salvar vidas, a riesgo de las suyas.

Unos aplausos que luego continuaron a las puertas de consultorios, centros de salud y hospitales en algunos puntos de la región madrileña. Uno de ellos, el Hospital de Guadarrama, situado junto a una rotondaque hasta ahora no había tenido nombre oficial, pero era por todos conocida como "rotonda del Piquío" o "del Hospital".

Allí mismo, en ese lugar, en la intersección de la antigua Nacional VI y la M-616, y durante los aplausos, surgió la idea de rebautizarla. Será la "Rotonda de los Sanitarios", tal y como aprobaba este jueves el Pleno del Ayuntamiento.

Un merecido homenaje que había solicitado gran parte de la población y que se plasmó en forma de moción de todos los grupos municipales salvo VOX, único partido que votó en contra al considerar que la propuesta tenía que ampliarse a otros trabajadores como Guardia Civil o Policía.

La iniciativa de dedicar la rotonda ha partido del PSOE, cuyo portavoz ha querido dejar claro que la idea recoge el sentir popular y no hay que politizarlo. "Esto se me ocurrió el primer lunes de junio, en esas concentraciones que hemos hecho tantos vecinos para reconocer y aplaudir a los sanitarios la labor que han hecho durante la pandemia. Incluso hicimos una pancarta poniendo el nombre 'Rotonda de los sanitarios' pero antes que nada les pedimos permiso precisamente a los convocantes de esas concentraciones porque esto no ha tenido ni debe tener ningún carácter político, como así nos lo pidieron, y como así ha sido. Se lo han tomado genial y supongo que verán ese reconocimiento, aunque sea en una pequeña placa", ha contado a COPE de la SIERRA Javier Ortega.

El líder socialista asegura que, tal y como se habló en la sesión ordinaria, se hará otro homenaje a otros colectivos que han estado trabajando duramente durante la pandemia. La idea inicial será realizarlo a la par que el Funeral de Estado, que se llevará a cabo el próximo 16 de julio, y podría incluir la colocación de una placa en la Plaza del Ayuntamiento.