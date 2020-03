Un grupo de voluntarios en Collado Villalba se ofrece a ayudar a personas en riesgo durante el confinamiento

Collado Villalba se queda en casa. Así se llama el grupo de voluntarios que se están organizando para ayudar a personas en riesgo durante esta crisis del coronavirus.

A través del número de teléfono 622 53 75 36, se ofrecen a hacer recados como ir a la compra o a la farmacia para evitar desplazamientos a personas con alto riesgo en caso de contagio. También ofrecen apoyo emocional a personas confinadas en su domicilio que se puedan sentir solas y vulnerables.

De momento son más de una veintena de voluntarios, ahora están difundiendo el mensaje para llegar a los vecinos que lo necesiten. "Nos está costando más el hecho de que nos contacten las personas que lo necesiten porque no es el público que consume redes sociales, pero funciona el boca a boca entre los vecinos. Además, los compañeros están colgando carteles informativos en lugares clave como las farmacias, ambulatorios, tiendas de alimentación o en la calle", explica Esther, una de estas voluntarias.

No lo hacen a la ligera, siguen un protocolo no solo para no poner en riesgo la salud de los vecinos a los que ayudan, sino también para garantizar su propia seguridad en unos momentos tan delicados.

Además, entienden que exista desconfianza inicial porque "hay personas que se aprovechan de este tipo de situaciones para engañar a las personas mayores", asegura otro de los voluntarios, Darío, razón por la que están "tomando medidas para que los beneficiarios de esta medida no se sientan inseguros". "Los voluntarios somos vecinos que nos conocemos unos a otros de diferentes iniciativas del municipio y, además, priorizamos que la persona que vaya a atender sea siempre la misma y que viva cerca".

REGISTRO REGIONAL

No solo en Collado Villalba encontramos una iniciativa de este tipo para ayudar a los vecinos. También en otros muchos municipios de la comarca del Guadarrama y de toda la región madrileña.

Para coordinarlas todas y que sea fácil ofrecer y encontrar ayuda si se necesita, la Comunidad de Madrid ha abierto un registro de personas y entidades voluntarias que puedan prestar ayuda desinteresada a la población más vulnerable ante el coronavirus.

Tal ha sido el éxito que el Gobierno regional ya ha agradecido a los madrileños su colaboración. Más de 7.400 personas y 90 entidades privadas y del Tercer Sector se han sumado. Gracias a esta rápida respuesta, en un solo día han quedado cubiertas las primeras necesidades de voluntariado en la región.

La ciudadanía ha respondido con rapidez y generosidad al llamamiento. El perfil de los voluntarios es muy variado, abarcando diferentes grupos de edad y profesionales, entre los que se encuentran estudiantes, trabajadores del sector terciario, abogados, veterinarios y administrativos, entre otros. Estas personas recibirán información para realizar las tareas voluntarias asignadas, así como para contactar y colaborar con las entidades de su entorno, si las hubiera.

El registro de particulares ha quedado cerrado momentáneamente, ante la rápida respuesta suscitada en un solo día, pero se volverá a abrir en el momento en que sea necesario, comunicando a los ciudadanos las nuevas necesidades que puedan surgir en nuestra región. Mientras tanto, el registro de entidades sociales continúa abierto a la colaboración.

La información está en la web comunidad.madrid.