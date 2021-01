El Gobierno regional pide a los municipios informes sobre los daños causados por la nevada

La Comunidad de Madrid ha enviado una misiva a los 179 alcaldes de la región instándoles a remitir, antes de este jueves 21 de enero, un "breve informe" con los daños causados en sus municipios por el paso de Filomena.

La carta, firmada por el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, pide que se hagan constar los perjuicios causados a "infraestructuras y equipamientos de titularidad municipal", así como "una evaluación estimativa" de los daños producidos.

Ya hay más de medio centenar de localidades madrileñas que han decidido pedir su declaración como zona catastrófica, según el Gobierno autonómico, que también elevará al Ejecutivo central un requerimiento con el mismo objeto. Entre ellos está Madrid capital, que ha calculado en 1.398 millones de euros el impacto económico de la borrasca Filomena, de los que 400 corresponderían a los daños sufridos por infraestructuras y servicios municipales.

En nuestra comarca los primeros ayuntamientos en solicitar la declaración fueron Moralzarzal y Collado Villalba.

También desde la Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama (ADESGAM), que agrupa a 14 localidades (Alpedrete, Becerril de la Sierra, Cercedilla, Collado Mediano, El Boalo-Cerceda-Mataelpino, Guadarrama, Hoyo de Manzanares, Manzanares El Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada y Soto del Real) ha pedido al Estado la máxima sensibilidad para la declaración de zona catastrófica para aquellos ayuntamientos asociados que lo soliciten.

Y Torrelodones ha anunciado también que lo solicitará.. El Ayuntamiento ha comunicado que ya está realizando una evaluación preliminar de los daños, aunque habrá que esperar a que finalicen todas las tareas de recuperación de la normalidad para alcanzar a cuantificar la magnitud del impacto.

El Ayuntamiento de #Torrelodones solicitará la declaración de zona catastrófica por los efectos de la #BorrascaFilomena.https://t.co/jSUiNXB9YMpic.twitter.com/UvNDpZX2nc — Ayuntamiento de Torrelodones (@ayto_torre) January 15, 2021

"A pesar de haber incorporado un ingente número de recursos, tanto humanos como materiales, las tareas para devolver la movilidad primero y cierta normalidad después a nuestro pueblo están siendo arduas y con una evolución lenta, lo que está causando en nuestros vecinos todo tipo de problemas e inconvenientes", asegura el alcalde, Alfredo García-Plata, en cartas remitidas a la Dirección General de la Administración Local de la Comunidad de Madrid, a la Delegación del Gobierno y a la Federación de Municipios de Madrid.

El regidor añade en su misiva, sobre los desperfectos tanto en propiedades privadas como en viales públicos e instalaciones municipales, "que no se han podido empezar a cuantificar dado que muchos ni siquiera son aún visibles". "No queremos hacer una previsión económica hasta no contar con todos los datos suficientes, ni en lo que respecta a los daños ni a las necesidades de dotarnos de medios extraordinarios".