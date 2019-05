El Supremo podría paralizar la exhumación de Franco

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, considera "dentro de lo posible" que el Tribunal Supremo acuerde medidas cautelares y, por tanto, paralice la exhumación de Francisco Franco prevista para el próximo 10 de junio, en cuyo caso el Ejecutivo respetará la decisión del tribunal.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Celaá ha recordado que la posibilidad de que el Supremo acuerde medidas cautelares entra dentro de la "normalidad" y no presupone una posición contraria del alto tribunal sobre el fondo del asunto.

Celaá ha insistido en que el plan para exhumar a Franco del Valle de los Caídos y su posterior inhumación en el cementerio de Mingorrubio/El Pardo cumple con todas las condiciones legales, así como de "seguridad, privacidad y respeto a la dignidad" de los restos del dictador.

No obstante, ha reconocido que cabe la posibilidad de que el Tribunal Supremo ordene medidas cautelares, medidas que el Gobierno respetará tanto en el proceso de exhumación como de posterior inhumación en el cementerio de Mingorrubio.

NUEVA DEMANDA DE LA FAMILIA

Este miércoles se conocía que la familia Franco había presentado una nueva demanda ante el Tribunal Supremo en la que plantea la inconstitucionalidad de los Reales Decretos aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez para posibilitar la exhumación y posterior inhumación de los restos mortales del dictador.

Los abogados de la familia Martínez-Bordiú Franco presentaron el nuevo escrito ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo en el que plantean una cuestión de inconstitucionalidad respecto al Real Decreto Ley 10/2018, de 24 de agosto, por el que se modifica la Ley de Memoria Histórica.

En su escrito, la familia Franco indica igualmente que los acuerdos del Consejo de Ministros de fecha 15 de febrero y 15 de marzo de 2019 para autorizar la ejecución de la exhumación y para inhumar los restos del dictador en el cementerio de Mingorrubio fueron dictados por un "órgano manifiestamente incompetente" como el Gobierno.

En este sentido, alega que corresponde "en exclusiva" a la autoridad eclesiástica, en este caso al Prior Administrador de la Abadía de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, y no es suficiente con una autorización de acceso a la Basílica sino que se precisa una para la propia exhumación que "ha sido expresamente denegada".

Recuerda la familia igualmente las "graves deficiencias" del proyecto arquitectónico de exhumación que fue redactado por Patrimonio Nacional y del informe favorable del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para la realización de las obras necesarias.

Entre estas deficiencias, los letrados señalan que no se trata de una "obra menor" sino de una "obra mayor", no se ha llevado a cabo el plan especial para estas obras, se califican como de 'recuperación' sin tener en cuenta que la Basílica goza de protección integral y hay determinados elementos protegidos que han de ser considerados y, finalmente, que el presupuesto de ejecución material es incompleto y no contempla todas las actuaciones efectivamente necesarias.

En esta misma línea, la familia del dictador alega también que es necesaria una autorización por parte la Comunidad de Madrid al ser el órgano competente en materia de sanidad mortuoria y al tratarse de embalsamamiento integral de un cuerpo y no de restos cadavéricos.

INHUMACIÓN EN LA ALMUDENA

"Incluso si todas las anteriores alegaciones fueran desestimadas y el Tribunal Supremo confirmase la decisión de exhumar, lo que en modo alguno se ajusta a Derecho es la decisión del Gobierno de prohibir la posterior inhumación en el lugar designado por la familia", la sepultura que poseen a perpetuidad en la cripta de la Catedral de La Almudena. Así, defienden igualmente su legitimidad para decidir sobre el lugar en el que reposen los restos mortales del dictador y cargan contra el Ejecutivo por acordar que sean enterrados en el cementerio de Mingorrubio.