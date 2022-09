El PP de Galapagar “suspende” la gestión del gobierno local en la vuelta al curso político

La “vuelta al cole” no solo es para los niños; los políticos también retoman su actividad. En el caso de Galapagar, sus gobernantes (PSOE y C's) han arrancado el curso político “con un suspenso generalizado en todas las asignaturas”, según el PP, que ha puesto las notas por adelantado vaticinando que “en estos últimos 8 meses de una legislatura caótica, el PSOE y sus socios de gobierno tendrán que dar el apretón del vago después de una legislatura totalmente suspendida con problemas y asignaturas pendientes que se les acumulan encima de la mesa”.

Según Carla Greciano, portavoz municipal del Partido Popular y Diputada de la Asamblea de Madrid,en 2023 se celebrarán elecciones municipales y “el gobierno de coalición PSOE y Ciudadanos deja atrás una legislatura marcada por la falta de trabajo en equipo, por la falta de atención a las necesidades de los vecinos y la falta de proyectos”.

Los populares han elaborado un peculiar boletín de notas, donde el ejecutivo está suspenso en idiomas, con la Escuela Municipal de Idiomas cerrada desde 2019. Suspenso en cultura, con el teatro Jacinto Benavente cerrado en 2020 y “habiendo prometido unas obras que nunca se licitan y para las que no hay ni siquiera financiación”. Suspenso en Deportes, “después de provocar la huida masiva de clubes por la mala relación con la concejalía y, por consiguiente, con menos oferta deportiva para los deportistas de Galapagar. Sin olvidar que la piscina municipal cubierta, tras un año sin contrato, permanecerá cerrada esta temporada”. Suspenso en Urbanismo, dado que la promesa de la elaboración de un Plan General Ordenación Urbana, PGOU, no se ha cumplido. “Tres años después ni siquiera se ha publicado un borrador del avance”, comenta Greciano. Suspenso en Medio Ambiente y Salud Pública, “ya que el pueblo está mucho más sucio y desagradable, con contenedores llenos y sucios y la basura esparcida alrededor de ellos”. Suspenso en Comunicación porque -dice la edil- “No escuchan las quejas de los vecinos y tampoco les comunican aspectos importantes que les afectan, como el fin del Servicio de Estacionamiento Regulado, y que ha provocado que tan sólo 10 días después, sea imposible aparcar en el centro del municipio”. Suspenso en contratación y gestión municipal, precisamente por la finalización del SER y otros contratos importantes, como el bar del mayor (que lleva año y medio sin contrato) o la piscina municipal cubierta.

El PP pide más comunicación y transparencia con los vecinos

El Partido Popular asegura que “es imposible que solucionen todos estos problemas en 8 meses, cuando no han sido capaces de hacerlo en 3 años”. “Galapagar necesita un gobierno con un proyecto de municipio, que sepa gestionar, que sea capaz de licitar los contratos a tiempo para no perder servicios a los vecinos, y que tenga comunicación directa con ellos, informándoles de todo aquello que les afecta en su día a día”, añade su portavoz.

Por último, invita a todos aquellos que quieran aportar ideas a que se pongan en contacto con los populares a través de su mail o redes sociales.