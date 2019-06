Galapagar se pone a trabajar ya en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana

Es una de las primeras cuestiones de las que se sentará a hablar el nuevo equipo de Gobierno de Galapagar, anunciaba el portavoz del Ejecutivo y concejal de Urbanismo, Felipe García, el día que se presentó el acuerdo de Gobierno.

A partir de la próxima semana el Ejecutivo comenzará a preparar la redacción del Avance de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana para Galapagar, un planeamiento urbanístico que llega con décadas de retraso.

"O nos fijamos unos plazos exigentes o no lo vamos a tener nunca... llevamos ya 40 años de retraso. A partir del 1 de julio nos sentaremos a hablar y tratar de encauzarlo. El compromiso ahí está", dice Felipe García.

Han sido varias las ocasiones en las que se ha intentado redactar un Plan General de Urbanismo para Galapagar. El municipio aún se rige por unas Normas Urbanísticas que, aunque con varias modificaciones, datan de 1976.

Lo intentó el PSOE cuando gobernaba en 2002, el Partido Popular lo retomó en 2004 en una iniciativa que acabó con la presentación de más de 14.000 alegaciones por parte de los vecinos y un considerable revuelo mediático. De nuevo en 2008 lo volvieron a intentar los populares cuando gobernaban con la Plataforma de Vecinos.

La clave estará en aunar sensibilidades

El nuevo Ejecutivo cree que se ha aprendido de los errores y que la clave estará en aunar sensibilidades. "Nunca ha podido salir adelante porque el PGOU se ha planteado como un enfrentamiento entre grupos, no ha existido consenso. Ahora tenemos un Gobierno transversal, que acoge más sensibilidades, podemos pactar con unos y con otros, creo que vamos a poder hacerlo. Porque además, todos somos conscientes, hay que tenerlo porque si no, no van a poder hacerse muchas cosas", apunta García.

En el decálogo de actuaciones que se ha propuesto el ejecutivo para el primer año de gobierno figuran también otras iniciativas como reformar la ORA, revisar las tasas o firmar un nuevo convenio con el personal municipal.