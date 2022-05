Galapagar pide a Delegación de Gobierno más agentes de Guardia Civil

"Te envío el presente escrito para mostrarte mi preocupación por la falta de efectivos en el puesto de la Guardia Civil de Galapagar". Así comienza la carta que, en nombre de toda la Corporación municipal, ha remitido la concejal de Seguridad Ciudadana, Mercedes Nuño, a la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González.

El Ayuntamiento lleva años solicitando a los diferentes titulares de la Delegación de Gobierno, y en las diferentes reuniones de la Junta Local de Seguridad, que se incrementen los efectivos o, al menos, se repongan los que constan en el catálogo del puesto, algo que no solo no se ha producido sino que "desde el año 2012 no hace más que reducirse el número de agentes", se queja Nuño en su escrito.

"Los agentes de Policía Local tienen un carácter colaborador en materia deSeguridad Ciudadana, pero llevamos años en que la Policía Local ha estado dedicándose casien exclusiva a esta materia, especialmente en los turnos de noche durante los fines de semana y en periodos vacacionales, con la consiguiente dejación de funciones en otras materias máspropias de las competencias de los agentes locales", explica la edil del área en su escrito, una situación que resume con una frase: "Sucede que el ciudadano llama a Guardia Civil y Guardia Civil llama a Policía Local para cubrir esas incidencias".

Se van acercando las vacaciones de verano y eso conllevará el incremento de la población y las actividades recreativas, sumado al fin de las restricciones de la pandemia y la apertura de nuevos establecimientos en el municipio, es previsible un aumento de las incidencias en materia de Seguridad Ciudadana. Temen desde la concejalía que la responsabilidad vuelva a recaer en la Policía Local. "Nos tememos que en Guardia Civil no dispongan de los efectivos suficientes para afrontar este período estival".

“Apelamos a tu comprensión, te pedimos que nos ayudes a resolver esta carestía de agentes que perjudica a los vecinos de Galapagar", concluye Nuño dirigiéndose a la delegada del Gobierno.

No es la primera vez que la concejal de Seguridad Ciudadana escribe una carta a Delegación del Gobierno reivindicando más efectivos de la Guardia Civil. También lo hizo con el incremento de la vigilancia a la vivienda en Galapagar del entonces vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias.