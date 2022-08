Galapagar organiza la IV Feria de la Adopción para fomentar el respeto a los animales

Fomentar las adopciones y concienciar a la sociedad sobre el respeto a los animales. Son los dos objetivos que persigue la IV Feria de Adopción de Galapagar, que se celebrará este sábado, 3 de septiembre.

Organizada por la Asociación Galapacats, con la colaboración del Ayuntamiento, la Feria reunirá en la Plaza de la Constitución, de diez de la mañana a nueve de la noche, a casi una veintena de entidades protectoras que buscan un nuevo hogar para sus "peludos".

"Si alguno de los asistentes a la Feria está interesado en algún animal, lo que tiene que hacer es acordar con la protectora correspondiente unas pautas a seguir para adoptarlo. En la propia Feria no se da ningún animal en adopción. Se puede uno 'enamorar' del 'peludito', pero puede esperar al día siguiente o dos días después y cada protectora, con su protocolo y cuestionarios, le indicará cómo proceder", explica Vanesa Rodríguez, presidenta de la Asociación Galapacats.

En la Feria habrá distintas actividades, como talleres durante toda la jornada, stands de venta de productos solidarios, una charla a cargo de la Gatoteca, un concurso solidario de mascotas con premios para todos los participantes, un pintacaras y clases de zumba, y, lo más importante, dos pasarelas de adopción, para que las protectoras muestren a sus animales.

La intención de los organizadores es tocar la conciencia de los ciudadanos. Y es que, aunque cada vez hay más sensibilización hacia los animales, la experiencia les ha demostrado que sigue habiendo muchos casos de abandono o maltrato. "Vamos progresando muy poco a poco, pero aún vemos demasiadas cosas que no deberíamos ver. Los animales sienten y padecen, si tú lo golpeas le estás haciendo daño, que no te diga 'me duele' no significa que no sienta el dolor. Hay gente que acoge un gato y luego lo abandona en una colonia pensando que va a sobrevivir y va a estar feliz con otros gatos, pero la realidad es que probablemente no sobreviva", asegura Rodríguez.

Además, durante toda la mañana estará en la Feria el escritor Emilio Ortiz, firmando ejemplares de sus obras, entre ellas ‘A través de mis pequeños ojos’, en la que narra la amistad entre un perro guía y un joven invidente.