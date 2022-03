El PP de Galapagar denuncia el recorte en las becas escolares, que se reducen casi a la mitad

El PP de Galapagar ha denunciado el recorte en las becas escolares que se entregan anualmente a las familias del municipio. Asegura que la nueva convocatoria para el curso 2021-2022 pasa de una previsión de 300.000€ a casi la mitad, con 175.000€ presupuestados. De este modo, las familias los recibirán un máximo de 80€ por alumno, frente a los 150€ que recibían en anteriores convocatorias.

“El PSOE de Galapagar se olvida una vez más de las familias de Galapagar y, después de desatender la cultura y el deporte del municipio, ahora abandona a las familias, pese a los momentos tan complicados de los últimos años, reduciendo a la mitad el importe económico de las becas escolares”, afirma su portavoz, Carla Greciano.

Desde hace 7 años, todos los menores empadronados en Galapagar gozan de la posibilidad de optar a una beca por escolarización, que ayuda a sus padres a costear los gastos de educación en material escolar, comedor, uniforme o transporte. Esta iniciativa, impulsada por el Partido Popular en el año 2015, iba acompañada por otras becas educativas como las de excelencia o las universitarias.

“Desde la llegada del gobierno de PSOE y Ciudadanos, las familias de Galapagar han dejado de ser una prioridad y el importe económico de estas becas ha sufrido un importante tijeretazo. De esta manera, la nueva convocatoria para el curso 2021-2022 pasa de una previsión de 300.000€ durante el gobierno popular, a casi la mitad, con 175.000€ presupuestados, por este motivo”, añade Greciano.

“En el año 2020, la concejal socialista responsable de educación, Rosa Mª Encuentra, eliminó las becas universitarias, a pesar de los constantes ruegos del Partido Popular de que continuase con esta ayuda para todos los universitarios que afrontaban una nueva etapa formativa y nuevos gastos en su educación. Este año 2022, la concejal vuelve a darle la espalda a la educación, reduciendo a la mitad la cantidad presupuestaria de las becas escolares de tal forma que, si todos los escolares, unos 7.000 menores de 18 años, solicitasen la beca, la mitad de ellos se quedarían sin ella”, afirma la portavoz del PP.

Menos becas y más dificultades para solicitarlas

Unos de los argumentos que esgrime la concejalía de Educación para este recorte en becas es el descenso de solicitudes por parte de las familias de Galapagar. Pero, Carla Greciano asegura que “este descenso no se debe a que las familias no necesitan estas ayudas económicas, sino a que el gobierno socialista no publicita estas becas, reduce los plazos de solicitud y dificulta la tramitación, como en esta edición, que solo se podrá realizar de forma online”.

Para la concejal popular, “es insultante insinuar que las familias no necesitan estas ayudas, la única realidad es que estas becas son una iniciativa del Partido Popular y el sectarismo ideológico del PSOE les impide ver que es una medida beneficiosa para todos los escolares. Ahora son todo trabas para los vecinos, ya que se ha reducido el tiempo de presentación de solicitudes, que en años anteriores era de un mes natural, y desde que gobierna el partido socialista, se ha reducido a 15 días y, además, se han reducido las opciones de presentación de solicitudes ya que sólo se puede hacer de forma telemática, por lo que aquellos vecinos que no disponen del pin 24 horas o de certificado digital, se ven imposibilitados de poder solicitar una beca para sus hijos. Todo esto ha hecho que se haya reducido el número de alumnos que optan a las becas, tal y como ocurrió el año pasado que registró un descenso de 150 solicitudes y de más de 300 niños que se quedaron sin beca”.