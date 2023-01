El PP de Galapagar denuncia que “los graves errores” en el avance del PGOU van a retrasar su tramitación

El Avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Galapagar se va a retrasar debido a que se ha abierto un nuevo periodo de exposición pública. Según el PP, esto está provocado por “los graves errores cometidos por el gobierno PSOE-Ciudadanos, que no publicaron documentos esenciales y necesarios para la correcta tramitación del PGOU”.

El pasado mes de noviembre, el borrador del Avance del PGOU se publicó para admitir sugerencias por un periodo de 45 días. El PP de Galapagar, que ya había planteado en el mes de marzo varias sugerencias al equipo redactor, comenzó a reunirse con asociaciones, urbanizaciones y vecinos, para recopilar en un documento todas las necesidades y sensibilidades urbanísticas, y presentar, no sólo una corrección de errores del documento publicado, sino “sugerencias que deben ser tenidas en cuenta en el futuro PGOU a aprobar en Galapagar”.

La primera de esas sugerencias, advertía del “error gravísimo” de no haber publicado el documento de Normas Urbanísticas e Inventario de Instalaciones en Suelo No Urbanizable, un documento “obligatorio y necesario” para que los vecinos puedan tener conocimiento de las propuestas planteadas por el nuevo Avance. El Gobierno regional, antes de la finalización del periodo de exposición pública, realizó un requerimiento al Ayuntamiento de Galapagar, con fecha 7 de diciembre, advirtiéndole de que la no publicación de estos documentos supone el incumplimiento del artículo 56 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. En ese escrito conminaba al Ayuntamiento a realizar otra publicación por un nuevo periodo de 45 días.

“Este error retrasa todavía más una tramitación que debía haberse finalizado hace 3 años, tal y como se comprometió el alcalde en 2019”, apuntan los populares.

Debido a este incumplimiento en la publicación del PGOU, el Ayuntamiento de Galapagar ha tenido que volver a publicar el borrador del Avance por un nuevo periodo de 45 días, que estará a disposición de los vecinos hasta el próximo 16 de febrero.

4 años de retraso

“El Avance del PGOU llega con 4 años de retraso y supone una promesa incumplida por parte del PSOE de Galapagar, que se comprometía a realizar este documento en el primer año de legislatura. Y todo ello, a pesar del apoyo de todos los grupos políticos en el Ayuntamiento de Galapagar y de la necesidad que tiene el municipio de dar soluciones a los problemas urbanísticos de los vecinos, que se rigen por unas normas del año 1976”, añade el PP.

Para los populares “es una nueva muestra de la falta de compromiso del equipo de Gobierno con el PGOU y el desarrollo del municipio, habiendo perdido 4 años en los que se podría haber llegado a fases más importantes del procedimiento, por lo que la tramitación real del PGOU se realizará ya en la siguiente legislatura”.

El Partido Popular pondrá a disposición de los vecinos las sugerencias que ha realizado el grupo municipal en su página web en las que se plantea una movilidad “real” del municipio, con el cierre de la circunvalación para eliminar los atascos en la carretera de Colmenarejo y la Glorieta de la Cruz Roja, la conexión de Parquelagos con La Navata y soluciones específicas para cada urbanización de Galapagar.

Los vecinos han presentado 350 sugerencias y alegaciones al borrador del Avance y podrán seguir haciéndolo hasta el 16 de febrero.