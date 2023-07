Galapagar denuncia la pérdida de 600.000 euros de una subvención por no tramitarla a tiempo

El Ayuntamiento de Galapagar ha denunciado que “la falta de gestión y descoordinación” del anterior equipo de gobierno de PSOE y Ciudadanos ha provocado que la Concejalía de Deportes pierda, por no tramitarla a tiempo, una subvención de 601.693 euros destinada a la modernización de la eficiencia energética del velódromo y la piscina cubierta.



El Consistorio ya había recibido el importe íntegro información que, además, se difundió públicamente en la web municipal y redes sociales, resaltando entre otros importantes detalles, que el plazo de ejecución de las obras finalizaba el 30 de septiembre.



Pese a que la concesión se produjo el 21 de abril de 2023, con una resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, en todos los meses posteriores no se realizaron los trámites necesarios para poner en marcha los proyectos ni proceder a la licitación de los mismos.



Ahora, con fecha de julio de 2023, y una vez conocido el asunto por el nuevo equipo de gobierno de PP y VOX, "se ha intentado hacer todo lo posible para ver la viabilidad de ejecutar las obras antes del plazo establecido”, destacan desde el Ayuntamiento.



Asimismo, según el equipo de Gobierno, “lamentablemente, el desabastecimiento de material ha hecho imposible ejecutar los trabajos y la Concejalía de Deportes ha tenido que renunciar a dicha subvención, que hubiera supuesto un gran ahorro económico para todos los vecinos a la hora de modernizar las instalaciones deportivas de Galapagar”.



Para el concejal de Deportes, José Ángel Moreno, “se trata de un ejemplo más de la fatídica gestión de estos últimos años donde se han perdido ayudas y subvenciones por no realizar las tramitaciones en tiempo y forma”.



Las obras de modernización previstas gracias a esta subvención seguirán llevándose a cabo en Galapagar, pero pagándose de forma íntegra con las arcas municipales, como es el caso de la adecuación de la sala de calderas de la piscina climatizada.



Asimismo, en otros casos, se solicitará una nueva subvención, como es la instalación del sistema fotovoltaico en la cubierta del Velódromo municipal o la instalación de alumbrado para la mejora de la eficiencia energética.