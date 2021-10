El PP de Galapagar denuncia “el caos” que se vive en el área de Deportes

“El caos ha llegado al polideportivo municipal y las familias y amantes del deporte se encuentran desamparados ante el descontrol que se vive estos meses en las instalaciones municipales”. Argumentos del Partido Popular, que ha querido poner de manifiesto, una vez más, la situación que -afirma- se vive en la concejalía de Deportes de Galapagar.

Recuerdan que este área sacó a concurso varios de los servicios de deportes ofrecidos desde el Ayuntamiento en el mes de septiembre. “La transparencia del concurso, que ha brillado por su ausencia como es habitual en todas las actuaciones de este consistorio desde hace dos años y medio, ha quedado en cuestión y judicializada”, afirman, después de que uno de los clubes haya iniciado un proceso legal con una demanda que el juez ha admitido a trámite. "El juez no ha dedidido todavía sobre la expulsión de los clubes y el reparto de espacios está siendo complicado. Por ejemplo, se está realizando hockey en el frontón y se están generando tensiones entre familias y monitores por la situación que se ha creadocon la falta de transparencia del equipo de Gobierno en la cesión de espacios, dando un servicio de peor calidad", matiza José María Escudero concejal del PP y exedil de Deportes.

“El resultado de esta decisión es que, en pleno mes de octubre, los deportistas de Galapagar no pueden comenzar sus disciplinas y las familias que necesitan de estas actividades para conciliar su vida laboral se ven frontalmente atacadas ya que no disponen de ningún servicio, o no saben a cuál dirigirse”, añaden los populares.

“Los profesores, los otros grandes damnificados, se presentan en las aulas y no saben para cuál de los clubes tienen que dar la clase, obligándolos a elegir in situ por cuál de ellos se decantan y dejando a los usuarios sin su actividad”, aseguran.

Paralizada también la actividad cultural

Además, el PP ha denunciado que muchas actividades culturales tampoco han arrancado y que no disponen ni de espacio para hacerlo, “con un edificio que ha quedado absolutamente en ruinas tras el abandono total por parte del ejecutivo”.

Recuerdan que PSOE y Ciudadanos “en una de sus primeras decisiones al frente del Ayuntamiento cerraron la Escuela de Idiomas”, que impartía clases en cinco lenguas y que daba servicio a más de 400 vecinos que, desde entonces, “se tienen que desplazar a otros municipios para continuar con sus estudios”.

“Con esta situación, las familias de Galapagar están completamente desamparadas, sin posibilidad de disfrutar de la cultura y el deporte y, con lo que ello conlleva también a la hora de la conciliación familiar”, aseveran.

El Partido Popular insta al gobierno municipal a que, “después de 2 años al frente del Ayuntamiento, dé prioridad a las familias de Galapagar, vele por sus necesidades y ofrezca a los galapagueños los servicios de calidad que se merecen”.