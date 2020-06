Galapagar decide en Pleno la suspensión de las fiestas patronales

El Ayuntamiento de Galapagar ha acordado la suspensión de las fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de las Mercedes.

Ante la incertidumbre y falta de garantías de poder celebrar los festejos de Galapagar en el mes de septiembre con toda seguridad, el concejal de Festejos, Miguel Ángel Molina, decidió llevar esta decisión al Pleno extraordinario celebrado el viernes, 19 de junio, a pesar de poder tomar esta determinación de manera directa sin consultarla previamente, para que todos los partidos políticos dieran su opinión. PP y VOX votaron en contra por creer que esta decisión pertenece únicamente al equipo de Gobierno, las demás formaciones a favor.

"Lamentamos mucho tener que cancelar las fiestas patronales, y aunque sea una decisión difícil que nos gustaría no haber tenido que tomar, velamos por la salud y la seguridad de los galapagueños, cuyo bienestar es nuestra prioridad”, explica Molina, quien añade que la intención "es intentar que todos los contratos previstos para los festejos, como los grupos de música y orquestas, no se cancelen, si no que se pospongan para las fiestas de 2021”.

No obstante, en la propuesta aprobada se incluye la posibilidad de que, si llegado el momento en el que se aproximen las fechas de las fiestas patronales y el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de España publicaran medidas y directrices para poder llevar a cabo actividades o eventos que, cumpliendo con las medidas que se aprueben, garanticen su viabilidad en cuanto a seguridad y salud de los participantes, se valorarían aquellas que pudieran ser programadas, supervisando en todo momento su desarrollo de forma óptima.

La partida presupuestaria destinada a las fiestas, unos 110.000 euros, se destinará a las ayudas propuestas para recuperar y reforzar el escudo social y el tejido económico local, también aprobadas en el Pleno.

Galapagar ya tuvo que suspender otras celebraciones este año, como San Isidro o la Romería de Nuestra Señora de los Desamparados.