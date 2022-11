Galapagar celebra los 100 años del Nobel a Jacinto Benavente instalando un monolito junto a su estatua

Este miércoles, 9 de noviembre, se han cumplido 100 años de la notificación de la concesión del Premio Nobel de Literatura a nuestro vecino e Hijo Adoptivo Jacinto Benavente. Por este motivo el Ayuntamiento de Galapagar, dentro de las acciones previstas en la campaña de difusión “Descubre al Nobel del pueblo”, ha instalado un monolito con una placa explicativa junto al monumento del autor ubicado enla Plaza de la Iglesia desde 1977.

Esta actuación surge con la intención de dar a conocer la figura de Jacinto Benavente entre la ciudadanía de Galapagar, sobre todo a las personas que pasean por delante de su monumento sin saber realmente la relevancia internacional de Jacinto Benavente, así como su legado y su vínculo conel municipio.

En la placa explicativa figura su fecha de nacimiento y fallecimiento; sus distintas facetas artísticas, ya que no se limitaba únicamente a ser un simple escritor, por las que, entre otras cosas, fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en el año 1922, “por la feliz manera en que ha continuado las tradiciones ilustres del drama español”; y, cómo no, que era amante y vecino de la Villa de Galapagar y su petición de ser enterrado en el cementerio del municipio.

Miembros del Ejecutivo y de la ONG Acervo Intergeneracional inauguran el monolito

El monolito lo han inaugurado este miércoles el alcalde de Galapagar, Alberto Gómez, la edil de Cultura, Rosa María Encuentra, la presidenta de la ONG Acervo Intergeneracional, María Luisa Forniés, y Francisco Marín, voluntario de la ONG y diseñador gráfico de la campaña.

Curiosidades

Jacinto Benavente recibió el Premio Nobel de Literatura en 1922, cuando ya llevaba años residiendo por temporadas en Galapagar, donde escribió parte de su obra al cobijo de la tranquilidad y posible inspiración que le ofrecieran el pueblo serrano y sus gentes.

Algo muy curioso es que nunca llegó a cobrar el cheque por ganar el Nobel y tampoco guardó su galardón de premiado.

"Lo sabemos gracias a que el Archivo Histórico Nacional conserva el diploma y el medallón que le otorgaron en Estocolmo, así como elcheque por valor de 122.482,56 coronas (unos 12.000 euros) que, no se sabe por qué, jamás llegó a ser cobrado... y no porque no se lo entregaran. Se desconoce si fue debido a su holgada situación económica o por el reconocimiento recibido por el público que le animó a no cobrar su premio, lo que es un hecho es que el cheque expedido por el Stockholms Enskilda Bank se encuentra sin cobrar en el Archivo Histórico Nacional", explican desde el Ayuntamiento.

Más acciones de homenaje

"Jacinto Benavente: un referente en el teatro del siglo XX" es el título de la conferencia que la Biblioteca Municipal Ricardo León ha organizado para el próximo 21 de noviembre.

Se trata de una nueva acción dentro de la campaña divulgativa "Descubre al Nobel del pueblo", una nueva oportunidad para conocer mejor el legado y vínculo del dramaturgo con Galapagar, mediante sus fondos y actividades.

La conferencia, que se celebrará a las 19 horas, correrá a cargo de María Luisa Turell, filóloga hispánica y profesora de Literatura.

La entrada será libre hasta completar el aforo permitido.

De esta manera, desde el Ayuntamiento de Galapagar, la ONG Acervo Intergeneracional y la Biblioteca Ricardo León siguen trabajando para difundir entre los vecinos la relación de Jacinto Benavente con su pueblo, Galapagar, poniendo en valor no solo la figura de uno de los más ilustres literatos que ha tenido nuestro país, sino también la del municipio que le acogió y donde el autor eligió pasar sus días y reposar eternamente.