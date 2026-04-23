Galapagar abre un proceso de participación ciudadana para definir el futuro del entorno del embalse y la presa de Los Rosales en Parquelagos

El Ayuntamiento de Galapagar pone en marcha un amplio proceso de participación ciudadana para definir el futuro del entorno del embalse y la presa de Los Rosales, en Parquelagos.

A través de esta iniciativa, abierta a todos los vecinos, el Consistorio quiere recoger propuestas y opiniones que permitan elaborar una ordenanza que regule este enclave, cada vez más utilizado y valorado por los vecinos.

Se trata de una oportunidad para que los galapagueños participen activamente en la toma de decisiones sobre un espacio especialmente significativo en el día a día de Parquelagos, contribuyendo a construir un modelo de uso equilibrado, seguro y respetuoso con el medio ambiente.

El embalse de Los Rosales constituye un entorno emblemático dentro de una zona residencial que supera los 2.500 vecinos, donde conviven el valor paisajístico, el uso ciudadano y una infraestructura hidráulica de titularidad municipal.

Precisamente, en los últimos años, el incremento de actividades en la zona ha dejado patente la necesidad de avanzar hacia una regulación que garantice la convivencia, preserve el entorno natural y ordene los distintos usos del espacio.

Tal y como explica el concejal de Urbanismo, Ángel Camacho, el objetivo no es otro que "escuchar a los vecinos y conocer de primera mano su visión sobre aspectos clave como los usos del entorno, la convivencia, la limpieza, la seguridad, la protección ambiental o la organización del espacio y sus horarios". "Ellos mejor que nadie para darnos a conocer sus necesidades y lo que realmente es necesario regularizar y ordenar", añade.

20 días para participar

Todos los vecinos que lo deseen podrán participar en este proceso de consulta. El Ayuntamiento pone especial énfasis en la participación de los residentes de Parquelagos, por su relación directa con este entorno, pero sin perjuicio de que cualquier vecino o entidad interesada pueda trasladar sus aportaciones.

El plazo de participación permanecerá abierto durante 20 días hábiles, desde el 23 de abril hasta el 22 de mayo. Durante este periodo, las propuestas podrán presentarse a través de la sede electrónica municipal o el Registro del Ayuntamiento.

Además, se puede consultar toda la documentación relacionada con este proceso en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento.