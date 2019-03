Franganillo pone contra las cuerdas a Montero al preguntarle por su casoplón de Galapagar

La compra del 'casoplón' de Pablo Iglesias e Irene Montero sigue dando mucho de qué hablar ocho meses después de su adquisición. El derrumbe en las encuestas de Podemos evidencia una crisis de liderazgo de Iglesias, que ha arrinconado a los críticos y no es capaz de ilusionar con su mensaje como hacía antes. Mientras sigue de baja paternal, Irene Montero ha tomado las riendas del partido. La 'número 2' estuvo este lunes en una entrevista en TVE y Carlos Franganillo no dejó pasar la oportunidad de preguntarle por el polémico chalé.

"Le voy a preguntar por otro asunto que generó mucha polémica interna y fuera del partido. Fue la compra del chalé de Galapagar. Después de que Pablo Iglesias dijera que no confiaba en los políticos que vivían en chalets, ¿eso puede suponer una ruptura del discurso para algunos de sus votantes?", le preguntó sin tapujos el presentador.

Irene Montero esquivó la pregunta como buenamente pudo. "Creo que a mucha gente le da igual lo que nosotros hagamos con nuestro dinero. Si fuera una cuestión de incoherencia, no importaría tanto una incoherencia que no afecte a las arcas públicas como el hecho de que el PP dijera una y otra vez que el rescate bancario no nos iba a costar un euro y todavía nos le deben a los ciudadanos españoles", dijo.

Franganillo volvió al ataque e insistió en la incoherencia de las palabras de Iglesias en el pasado con sus actos del presente. Montero volvió a repetir su discurso. "A la gente le da más igual lo que uno con su dinero ganado legítimamente haga, como es el caso de Iglesias y mío, que el PP diga que el rescate bancario no nos va a costar y nos cueste 60.000 millones o que la señora Villacís oculte un patrimonio de dos millones de euros en una sociedad patrimonial que no declara. Creo que las incoherencias políticas, las que afectan al bolsillo de gente, le preocupan más a los ciudadanos aunque no ocupen tantas portadas. Pese a todo la gente reflexiona sobre ello, porque tenemos una ciudadanía informada y que no es idiota. Si fuera una cuestión de incoherencia, la de horas que tendríais empleadas con cosas que afectan al bolsillo", dijo sin ruborizarse.