Un fotógrafo acusa a Pablo Iglesias de usar imágenes suyas sin permiso para un vídeo de campaña

Un fotógrafo de San Lorenzo de El Escorial ha solicitado a Podemos y, en concreto, a su líder y candidato a la Comunidad, Pablo Iglesias, una compensación económica o la retirada de unas imágenes de su propiedad que la formación morada habría utilizado sin su consentimiento para un vídeo promocional de campaña.

Álex Peña, que ejerce como 'freelance', se dio a conocer durante el temporal Filomena por unos vídeos del Real Sitio bajo el manto blanco grabados con su dron.

Unos meses antes, en agosto de 2020,había hecho lo mismo en el terreno asoladopor el incendio de Robledo de Chavela. Estas imágenes son las que Iglesias ha incluído sin su permiso en uno de los vídeos de campaña para hablar de la situación de los bomberos forestales.

"No me gustaría llegar a acciones legales. Es complicado, es un partido con mucha fuerza y ya ha habido hace tres años un caso similar con otro fotógrafo al que Podemos le cogió imágenes, fueron a juicio y están ahora en trámites de pagar una multa. Yo le pido que se ponga en contacto conmigo para tratar de llegar a un acuerdo o que retiren el vídeo", explica Álex.

Asegura que esta reclamación no es ideológica. De haber sido otro candidato o partido, su reacción habría sido la misma: reclamar la autoría de su contenido. "Ellos son los primeros que dicen defender los derechos de autor y son los primeros que cogen cosas sin permiso. Las imágenes las habrán sacado de mis redes sociales y me han recortado la marca de agua. Me hubiera puesto igual si PP, VOX, Ciudadanos hubieran hecho lo mismo".

Este uso indebido de sus imágenes le ha costado a este joven fotógrafo potenciales clientes. Ha perdido cientos de seguidores en las redes sociales que utiliza de escaparate. "En Instagram, por ejemplo, he perdido público porque creen que he criticado a Podemos y han dejado de confiar en mí. No lo entiendo. Yo he denunciado algo que habría denunciado igual con cualquier otro partido", insiste Álex Peña.

El joven sanlorentino se ha puesto en contacto por diversos medios, redes sociales y correos con Podemos (tanto con Iglesias como con sus responsables de Prensa) sin haber recibido hasta ahora respuesta alguna.