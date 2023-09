El Festival de Cine sobre Discapacidad de Collado Villalba, en peligro

La Fundación ANADE está barajando la posibilidad de buscar una nueva ubicación para desarrollar el Festival de Cine sobre Discapacidad de Collado Villalba (FECIDISCOVI), después de que el Ayuntamiento le haya comunicado la retirada de la subvención que permitía la celebración de este certamen, al que concurren películas de todo el mundo.

Lo ha confirmado este viernes el portavoz de ANADE, organizador del Festival y exconcejal de Cultura, José Colmenero, quien ha explicado que a mediados de agosto recibieron un correo de Servicios Sociales comunicándoles que este año no habrá convenio para la celebración de FECIDISCOVI.

"Nos deja en una posición que practicamente tenemos que anular el Festival, tenemos ya 85 películas propuestas, hemos hecho un trabajo ya de difusión, la gente nos está llamando para interesarse, pero si no tenemos el convenio con el Ayuntamiento no tenemos ningún margen para poder hacer efectivo el Festival, con lo que empezaremos a buscar en otras localidades, muy a nuestro pesar porque FECIDISCOVI, como su nombre indica, ha nacido aquí en Collado Villalba y somos de aquí, pero vamos a intentar que no muera... difícil lo tenemos a estas alturas del año", apunta con tristeza Colmenero.

Críticas de la oposición

Las críticas políticas no han tardado en llegar, en este caso de la mano de Más Madrid. El grupo en la oposición que lidera el concejal Gonzalo Díaz considera un "despropósito" la no renovación del convenio de colaboración con ANADE para la celebración de este festival, máxime cuando el Ayuntamiento se lo ha comunicado a la Fundación "sin ninguna motivación y durante el mes de agosto, a sabiendas que el festival está convocado para el mes de noviembre".

Lo califica de "ataque" "a la libertad cultural y a todo aquello que suponga diversidad" e insta al equipo de Gobierno a que reconsidere la decisión adoptada.

El Ayuntamiento puntualiza

El Ayuntamiento de Collado Villalba ha contestado a través de un comunicado en el que asegura que se valora positivamente el “extraordinario trabajo” que realiza ANADE y anuncia que seguirá apoyando FECIDISCOVI con la cesión de espacios municipales y promoviendo y proyectando su difusión, aunque no concreta si apoyará económicamente su celebración como hasta ahora.

Respecto a los reproches de Más Madrid sobre el "ataque" a la diversidad, le ha recordado al grupo en la oposición que el Consistorio ha dado máxima prioridad a la inclusión social desde diferentes ámbitos de las personas con algún tipo de diversidad funcional, "como así lo constata las diferentes actuaciones llevadas a cabo". "Por ejemplo, el Ayuntamiento ha sido pionero, con la firma del convenio de Atención Temprana con la Fundación APASCOVI para prestar servicio a aquellos niños con necesidades especiales desde sus primeros años. En muchos casos los tratamientos, dependiendo del grado de vulnerabilidad de las familias, son sufragados por los Servicios Sociales Municipales".

También alude a los convenios firmados desde la Agencia de Colocación Municipal con APASCOVI y con Grupo Cinco, entre otras entidades, para facilitar la incorporación al mercado de trabajo de personas con algún tipo de discapacidad, y el hecho de que distintos servicios públicos, como recogida de basuras, limpieza viaria o mantenimiento de parques y jardines incorporen en sus plantillas a personas con diversidad funcional.

Y en el ámbito cultural, el Ayuntamiento avanza que "seguirá organizando la Semana de la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad para dar visibilidad a las propuestas presentadas por los diversas asociaciones locales y comarcales".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado