La feria itinerante Trotacomercios hace un alto en el camino y estará tres días en la Plaza de la Constitución

La feria itinerante Trotacomercios cierra temporada con un gran evento en la Plaza de la Constitución de Galapagar, en el que se darán a conocer, una vez más, los productos y servicios de los comercios del municipio. Tres días de feria, 11, 12 y 13 de octubre, con mucha animación.

Trotacomercios es una iniciativa que pusieron en marcha los comerciantes de Galapagar para acercar sus productos a los vecinos que viven en urbanizaciones alejadas del casco urbano.

La Asociación 1523 ideó esta feria itinerante para dar a conocer la calidad del sector. Con el eslogan “El comercio local viene a verte”, los negocios han llevado su género a Parquelagos, La Navata o El Guijo para mostrarlo a todos aquellos que, por la lejanía, no se acercan a hacer sus compras al centro de la localidad. “Si los clientes no vienen, vamos a buscarlos y vamos a buscarlos donde viven. Para nosotros es muy positivo porque tenemos un retorno. La gente nos conoce y sabe que no tiene que irse a otro sitio a comprar porque en Galapagar tiene de todo”, explica Coral M. Pásaro, presidenta de la Asociación 1523.

Ahora cambian las tornas. Los comercios se quedan en el centro, en una gran carpa, y esperan la fidelidad de sus clientes para cerrar la campaña. “Es como el fin de fiesta y vamos a llevar lo mejor, adelantado ya la campaña de Navidad”, añade.

Se podrán comprar todo tipo de artículos de nueva temporada, como ropa o complementos, además de artesanía, libros o electrónica. También se podrán degustar panes, dulces, vinos y cervezas artesanales, y conocer la gran variedad de servicios disponibles, tales como peluquería y estética, fisioterapia, salud dental o servicios jurídicos.

Además, habrá actuaciones y mucha animación. Se contará con la colaboración de GAG, el Grupo de Animación de Galapagar, que organizará un flash mob y juegos infantiles, el grupo folclórico El Caño con bailes regionales, Malucos Danza, el grupo Flying Groovers con música en directo, exhibición de tango, desfiles de moda, talleres o sorteos de regalos.

El horario de la feria será el viernes 11 de octubre de 17:00 a 21:00 horas; el sábado 12, de 10:00 a 21:00 horas; y el domingo 13, de 10:00 a 15:00 horas. El acto de inauguración oficial será el viernes a las 18:00 horas, y para finalizar la feria, el domingo se celebrará a partir de las 13:30 horas una caldereta de carne con la colaboración del Ayuntamiento para todos los vecinos que quieran acudir a disfrutarla y despedir “Trotacomercios” por este año.

Más información en www.trotacomercios.com