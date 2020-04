La fauna recupera su espacio en la Naturaleza sin presión humana por el confinamiento

Más de 1.280 especies, el 45% de la fauna total de España, hay en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. En una extensión de casi 34.000 hectáreas, el 64% en la vertiente madrileña, no es fácil ver -y mucho menos fotografiar- a determinados animales, pero los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid lo han conseguido.

Ha sido en las últimas semanas en su patrullaje por áreas recreativas, pistas y caminos o carreteras de montaña para comprobar que, también allí, los ciudadanos cumplimos con el confinamiento obligado por el coronavirus.

La razón es que, sin la presión humana, la Naturaleza avanza y se muestra en todo su esplendor. Un hilo abierto en Twitter por 112 Madrid hace unos días así lo reflejaba, con imágenes captadas de especies huidizas, acostumbradas a pasar desapercibidas, incluso para los propios Agentes Forestales que diariamente trabajan en los bosques y montes de la región con horas y horas de 'pateo' a sus espaldas.

La fauna silvestre coge confianza y recupera poco a poco su espacio. "Nota que algo está pasando. No hay senderistas, no hay ciclistas, no hay caza y está acercándose. Hemos visto gamo, ciervo y, sobre todo, corzo, que es una especie muy tímida que huye del hombre", asegura Miguel Higueras, biólogo y jefe de este cuerpo.

Especies que antes se escondían aparecen ahora, incluso aquellas en peligro de extinción, como el buitre negro, cuya imponente silueta en pleno vuelo han podido ver estos días los Agentes Forestales. "Lo estamos viendo que se acerca a núcleos poblacionales, a infraestructuras como áreas recreativas o carreteras, que no es habitual".

Pero si hay una especie que ha sorprendido ver saliendo de su escondrijo para atisbar la explosión inexorable de la primavera esa es la más pequeña de los mustélidos, todo un descubrimiento estos días para los Forestales: la comadreja.

Higueras cree que es el mayor indicativo de que la fauna está notando en su hábitat la ausencia forzada del hombre. "Es un animal muy gracioso, muy característico, es muy tímido, muy difícil de ver incluso para nosotros que estamos constantemente en el campo, por eso esa fotografía que hizo un compañero tiene una relevancia especial".

Comadreja fotografiada estos días en el Parque Nacional del Guadarrama

UNA VENTANA AL PARQUE NACIONAL

No solo la fauna, también la flora, con la estación recién estrenada, resurge ahora más llena de vida y colorido ante la inédita situación de la no presencia humana alrededor.

Ahí seguirán cuando esto acabe. Ahora nos toca a los humanos 'hibernar' mientras la Naturaleza respira tranquila, es un auténtico remanso de paz del que podremos disfrutar, siempre desde el respeto, cuando volvamos a salir de casa.

Mientras tanto, la Comunidad de Madrid lanza un nuevo recurso para visitar estos rincones de forma virtual. Se trata de una serie de vídeos didácticos sobre el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama que, con el título ‘Una ventana al Parque Nacional’, va a permitir conocer espacios y tesoros que esconde este espacio protegido de la región.

Son videos elaborados con imágenes que han ido recopilando los trabajadores del Parque Nacional a lo largo del tiempo, en los que se pueden apreciar aspectos vinculados con la flora y la fauna. La serie, que se puede visionar en www.parquenacionalsierraguadarrama.es, se irá ampliado dos veces por semana con nuevos vídeos.

Además, se invita a compartir vídeos y comentarios en las redes sociales con la etiqueta #UnaVentanaAlParqueNacional.

La consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, ha destacado que “se trata de una iniciativa con la que invitamos a los ciudadanos a descubrir espacios singulares como la Laguna Grande de Peñalara o el Mirador de los Robledos en Rascafría" y que es "una alternativa más que se suma a las propuestas online para disfrutar del ocio verde sin salir de casa puestas en marcha como los documentales, cine o lecturas vinculadas con la Naturaleza a través de la Red de Centros de Educación Ambiental”.