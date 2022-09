El exalcalde de Hoyo de Manzanares declara que solo actuaba según le asesoraban en el caso de las licencias

El exalcalde de Hoyo de Manzanares José Ramón Regueiras, acusado de delitos de prevaricación y sobre la ordenación del territorio por la actividad que se realizaba en unas fincas sin las licencias preceptivas, ha declarado que actuaba como le aconsejaban sus asesores jurídicos y que tenía delegadas todas las competencias de urbanismo.

La Audiencia Provincial ha comenzado este martes el juicio contra Regueiras y la exconcejal de urbanismo de la localidad María Belén Gómez por el caso de tres fincas donde se realizaban actividades de restauración y hostelería sin licencia y sin los pertinentes controles por parte del Ayuntamiento. La Fiscalía pide dos años y seis meses de cárcel para ambos acusados.

La Asociación Madrileña de Empresarios de Restauración y la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid presentó entre 2008 y 2012 trece denuncias, pero Regueiras ha señalado que, al no tener conocimientos jurídicos, decidió que se encargará de la investigación y las respuestas a los escritos el letrado asesor del ayuntamiento, Francisco Javier Cardona, que le aseguró que todo estaba en orden.

"A mí me explicaban que la actividad que se estaba ejerciendo es la misma que se puede realizar en casa y yo consideraba que tenía todo el sentido del mundo", ha relatado el exalcalde en el juicio, en el que ha añadido que si su asesor lo tenía tan claro él no se iba a oponer.

Según el escrito de acusación de la fiscalía, no se llegaron a hacer inspecciones de actividad hasta 2016, tras la sentencia de un juzgado de lo Contencioso que ordenaba "el cese de la actividad".

Pero Regueiras ha afirmado que desde el comienzo de su gobierno en 2009 había un agente de la policía local que se encargaba de la inspección de todos los establecimientos del pueblo, incluidas las tres fincas, y nunca indicó que hubiera incidencias en los establecimientos.

Por su parte, María Belén Gómez ha declarado que, aunque ella se encargaba de las competencias de urbanismo, no tenía las competencias de inspección, por lo que nunca tuvo ningún conocimiento de lo ocurrido, salvo lo que salía en la prensa.

También ha declarado como testigo el abogado de las dos asociaciones que presentaron las denuncias, quien ha explicado que se enteraron de las actividades ilícitas de las fincas por la publicidad que difundían en internet, que se salía de sus licencias.

"Si el consistorio no sabía lo que estaba ocurriendo en las fincas era porque no quería saberlo" ha asegurado este abogado, quien ha explicado que sus denuncias no las realizaron por competencia desleal, sino porque, sin vigilancia, podía haber riesgos para los asistentes.

La defensa ha denunciado al principio del juicio que la acusación de la Fiscalía ha vulnerado los derechos fundamentales de presunción de inocencia y de la propia imagen de ambos acusados, pero el juez ha considerado que carecía de fundamento.