La estación de esquí del Puerto de Navacerrada reabre hoy con dos pistas y Valdesquí sigue sin poder abrir

La estación de esquí del Puerto de Navacerrada vuelve a abrir este miércoles 12 de enero con dos pistas, Telégrafo y Escaparate, ya que desde el 21 de diciembre ha estado cerrada por la meteorología adversa y la falta de nieve, mientras que la estación de Valdesquí todavía no ha podido abrir en lo que llevamos de temporada y no tiene previsiones aun de hacerlo.

El portavoz de la estación del Puerto de Navacerrada, José Conesa, ha confirmado que la previsión para mañana es abrir dos pistas, “a expensas de la meteorología” y ha explicado que hasta el domingo han estado fabricando nieve, pero el domingo y el lunes estuvo lloviendo todo el día, por lo que su idea es abrir este miércoles y, si se mantienen las temperaturas bajo 0, poder abrir la pista de El Bosque el viernes.

Durante los días que Navacerrada ha permanecido cerrada por falta de nieve, ha abierto el telesilla de Guarramillas, que abarca la zona madrileña de la estación, para uso turístico.

REAPERTURA ESTACIÓN 12 DE ENERO

Estamos muy contentos e ilusionados de anunciaros la reapertura de la estación para el mañana día 12 de enero de 2022.

La estación mantiene la oferta ‘#Vueltaalaspistas’ de 20 euros el forfait de adultos y 12 el de niños, pero no venderán pases de medio día ni tienen operativa la venta on-line.

Por su parte, la estación de Valdesquí todavía no ha podido estrenar sus pistas este año porque a finales de noviembre un temporal dañó gravemente el sistema eléctrico de la estación y tuvieron que posponer la apertura.

Pero ahora, según ha explicado el responsable de la estación, Agustín Ramírez, podrían abrir porque cuentan con unos grupos electrógenos que solucionarían el problema eléctrico, pero ha aclarado que “el problema es la nieve, que no hay”, y ha añadido que “de momento es complicado hacer previsiones”.

Por ello, la estación situada en el Puerto de Cotos sigue esperando a que las temperaturas lo permitan para poder abrir algunas pistas de la zona baja y estrenar así la temporada.

Si todo va bien abriremos la semana que viene.

Cañones a tope y buenas temperaturas.

Os seguiremos informando de cualquier novedad.

Navacerrada sigue pendiente de que la justicia decida la continuidad de la estación, ya que el pasado mes de marzo el Organismo Autónomo Parques Nacionales, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, anunció que no renovaba la concesión de las tres pistas de la vertiente segoviana.