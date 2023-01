La estación de esquí del Puerto de Navacerrada, preparada para abrir este martes

La estación de esquí del Puerto de Navacerrada prevé abrir el próximo martes sus pistas segovianas si no cambia la climatología, gracias al temporal invernal causado por las borrascas Fein y Gerard, que han dejado precipitaciones de nieve y bajado las temperaturas.



Sin embargo, la nieve natural no es suficiente para esquiar en la estación y por ello solo se plantean abrir las pistas segovianas, Escaparate, Telégrafo y El Bosque, situadas en la parte más baja de la estación, que funcionan fundamentalmente gracias a la nieve artificial que fabrican los cañones.



Estos se alimentan de la captación de agua del arroyo del Telégrafo, la cual ha sido precisamente objeto de las últimas disputas entre la empresa Puerto de Navacerrada y el Gobierno, en este caso por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero.



Este organismo, dependiente también del Ministerio de Transición Ecológica, declaró en julio de 2022 la extinción del derecho de la empresa al uso privativo de las aguas del aprovechamiento del arroyo y llegó a eliminar la toma de agua hasta en dos ocasiones.



Pero el pasado mes de noviembre, en otro auto, el Tribunal Superior de Justicia adoptó como medidas cautelares dejar que la empresa continuase tomando el agua, por lo que la empresa ha reparado por segunda vez el azud, con unos costes que repercutirá a la Confederación.



De momento, los cañones escupen nieve y la empresa ya ha contratado a las 25 personas que necesita para retomar su actividad y que se sumarán a sus diez trabajadores permanentes, según ha informado uno de los socios de la compañía Puerto de Navacerrada Estación de Esquí, José Conesa.



Sobre el futuro, se declara incapaz de dar una respuesta: "Por suerte o por desgracia, en este país, hablar del largo plazo es muy complicado. Ahora mismo, de lo único que podemos hablar es del día de hoy. No sabemos, ni por justicia ni por política, cómo van a venir las cosas en un futuro", ha señalado.

La estación seguirá abierta hasta que haya sentencia

En un auto de diciembre de 2021, el TSJCyL rechazó las medidas cautelares que había pedido el Gobierno para impedir la actividad deportiva en las tres pistas segovianas, por lo que la empresa puede continuar con ella hasta que el mismo tribunal resuelva en una sentencia sobre una cuestión de competencias.



El Organismo Autónomo Parques Nacionales, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, había solicitado el cese de actividad porque las 7,7 hectáreas de las tres pistas segovianas son de su propiedad y el organismo dio por finalizado el título de ocupación desde el 3 de abril de 2021, sin posibilidad de prórroga.



Ahora, ambas partes esperan una sentencia del TSJCyL, que tendrá que determinar cuál es la autoridad competente para ordenar el desmantelamiento de la estación, una vez que la Junta de Castilla y León se declaró "no competente" cuando se lo pidió Parques Nacionales.

Mientras tanto, el Ministerio de Transición Ecológica sigue con su plan de restaurar el monte a su estado natural para que pueda ser utilizado de forma más sostenible, y para ello ya ha comenzado comenzado a desmantelar varios remontes de esquí abandonados por la zona, sin poder tocar la estación hasta que haya sentencia.



Desde Ecologistas en Acción, valoran "muy positivamente" los trabajos realizados en este sentido: "Es lo único que se está haciendo con cabeza dentro de este problema", ha señalado el portavoz de la asociación en Segovia, Julio Vias. "La estación, desde luego, no tiene viabilidad a medio plazo: la nieve es la que hay y cada vez va a nevar menos", ha señalado, antes de apuntar la "notable" reducción de nieve que ha experimentado el Puerto desde los años setenta.



"Estas estaciones situadas en el Sistema Central van a tener que estar siempre apoyadas por la producción de nieve artificial, que es una cosa carísima, porque al fin y al cabo es crear unas pequeñas manchas de nieve artificial con un consumo de agua y de energía que es totalmente insostenible", ha analizado.



De manera muy diferente piensan los aficionados del deporte de esquí alpino que se han opuesto desde el comienzo al fin de la estación y que se asociaron en la plataforma "Ganar la Sierra".



Defienden que la estación de esquí del Puerto de Navacerrada forma parte del patrimonio histórico del deporte español desde que comenzó a funcionar en los años cuarenta, como precursora en España de los cursos de formación de profesores y cuna de grandes esquiadores españoles, como los hermanos Fernández Ochoa.



Según ha opinado la promotora de la plataforma, Chus Martín, la continuidad de la estación sí es posible porque el arroyo cuenta con caudal suficiente para la producción de nieve y los cañones revierten el agua al propio monte.



Además, lo considera deseable por su valor histórico -han pedido a Castilla y León y Madrid la declaración de Bien de Interés Cultural-, porque permite el acceso de las personas con discapacidad a las zonas más altas del Puerto con sus remontes y como alternativa de ocio saludable.

