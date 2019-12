El Escorial reparte 37'5 millones de euros del segundo premio de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería no ha querido esquivar a la Sierra de Guadarrama y un año más algunos de los premios se han vendido en la zona… no tan importante como en 2018, cuando cayó el Gordo en Collado Villalba y Alpedrete, pero sí el segundo, dotado con 1.250.000 euros a la serie, esto es, 125.000 euros al décimo.

Es el número 10.989, salía en la sexta tabla, a las once y media de la mañana, y lo cantaban los niños de San Ildefonso Nerea Pareja y Luis Alcides.

Se ha vendido en la única Administración de Lotería que hay en El Escorial, la situada en la calle Las Fraguas -aunque está adscrita a la Administración número 3 del vecino municipio de San Lorenzo, tal y como figura en Loterías y Apuestas del Estado, de ahí la confusión-.

Ha repartido 37’5 millones de euros, un total de 300 décimos, 200 de ellos a la Ferretería Los Mellizos, un negocio muy conocido entre los vecinos, propiedad de la familia del concejal de Festejos, Ignacio Parra. Precisamente este domingo, 22 de diciembre, su fundador habría cumplido 80 años.

Entre los agraciados, Rocío, una joven que le ha contado con mucho desparpajo y humor a COPE qué va a hacer con el dinero. “¡Ay, qué alegría tengo… terminamos el año totalmente diferente a cómo lo empezamos. Me voy a pegar un viajazo de la leche, tenía uno previsto a Bruselas y ahora lo voy a hacer a todo trapo. Bueno, o a donde sea pero sin mirar el dinero... y me voy con mi padre, que es a quien le ha tocado el décimo”.

UNA VEZ MÁS, EN LOS VALLES

No ha sido el único pellizco que le ha dado la Lotería de Navidad a la Sierra del Guadarrama.

Casi una hora antes de salir el segundo premio, a eso de las 10:25 horas, Roberto Constantinescu e Ilyas Akrouh han cantado en la tercera tabla el 6.293, un quinto premio, dotado con 60.000 euros a la serie, 6.000 euros al décimo.

Se ha vendido en Collado Villalba en un receptor mixto, el Bar Andaluz, en la Administración de Lotería del Centro Comercial Canguro, en la calle Real, y, cómo no, en la Administración del Centro Comercial Los Valles.

La Administración de Los Valles vuelve a repartir premio en Navidad

La regenta el ex concejal Carlos López Acosta y su negocio no puede estar más tocado por la Suerte. Rara es la Navidad que no reparte algún premio en este sorteo. Ya en 2000 dio un tercero y el año pasado también un tercero y nada menos que el Gordo.

"¡Seguimos repartiendo suerte! Evidentemente vendemos mucho porque, aparte de la buena ubicación, dar muchos premios es el principal reclamo para que los clientes sigan confiando en nosotros. Muy contentos, la verdad", ha asegurado a COPE de la SIERRA López Acosta.

Este quinto premio también se ha vendido en uno de los hospitales referencia de nuestra comarca, el Puerta de Hierro de Majadahonda.