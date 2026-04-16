COPE
Podcasts
COPE de la Sierra
COPE de la Sierra

El Escorial renueva la cubierta de la Casa de Cultura Pilar Herranz para evitar nuevas filtraciones, humedades y daños en el interior

La intervención, con una inversión que supera los 45.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses, responde al deterioro detectado en la cubierta actual, donde las chapas metálicas de zinc se han desplazado

gda

gda

Redacción COPE de la Sierra

Collado Villalba - Publicado el

1 min lectura

El Ayuntamiento de El Escorial está acometiendo obras de mejora en la Casa de Cultura Pilar Herranz, una actuación necesaria que permitirá mejorar el estado del edificio y garantizar la calidad de los servicios culturales que allí se prestan a los vecinos.

Ha comenzado a trabajar en la rehabilitación integral de la cubierta. Esta intervención, que cuenta con una inversión total de 45.284,25 euros, responde al deterioro detectado en la cubierta actual, donde el desplazamiento de las chapas metálicas de zinc ha provocado filtraciones, humedades y daños en el interior del inmueble. 

El Consistorio ha decidido actuar para evitar problemas mayores en el futuro, cuestión que provocaría un incremento innecesario de los costes de mantenimiento. 

El proyecto contempla la retirada de los elementos dañados, la instalación de un nuevo acabado de zinc conforme a la normativa vigente, así como la incorporación de soluciones impermeables y de alta durabilidad. Todo ello permitirá eliminar las filtraciones, mejorar las condiciones de uso del espacio y alargar la vida útil de la infraestructura. 

Las obras cuentan con un plazo estimado de 90 días hábiles

Escucha en directo

En Directo COPE VILLALBA

COPE VILLALBA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

4:00H | 16 ABR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking