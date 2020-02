El Escorial reduce la presencia de jabalíes en zonas urbanas

Éxito del Plan de Choque llevado a cabo por el Ayuntamiento de El Escorial para reducir la presencia de jabalíes en el municipio.

Tras recibir quejas de vecinos de distintas zonas, fundamentalmente las situadas en la periferia como Los Arroyos, El Tomillar o la pedanía de Peralejo, el Consistorio contrató los servicios de una empresa especializada en la gestión de fauna silvestre, con unos resultados muy buenos.

Para la puesta en marcha de este plan se han realizado trabajos previos de censado y estudio poblacional con la instalación de 18 cámaras de fototrampeo. Asimismo, se han llevado a cabo labores de observación con aparatos de visión nocturna, instalación de marcadores y revisiones diurnas de dormideros.

Se llegaron a contabilizar unos 500 ejemplares, repartidos en la urbanización Los Arroyos y alrededores (entre 300 y 350 ejemplares), más de 80 en los entornos del campo golf rústico y entre 200 y 250 en la zona sur del municipio.

Áreas donde se ha detectado la mayor presencia de jabalíes

Una vez obtenidos los datos, se puso en práctica el plan, con labores de disuasión con perros adiestrados así como métodos adicionales de pirotecnia ligera y repelentes. Igualmente, se usaron técnicas de captura en vivo y selectivas.

"Teníamos un problema de superpoblación de jabalíes, sobre todo en zonas periféricas, y ante las peticiones de los vecinos y por el peligro que conlleva, decidimos poner en marcha este plan de choque, colocamos cámaras y se han puesto en práctica métodos de disuasión, también jaulas para captura para trasladar a los jabalíes al medio natural. Además se ha pedido a las fincas colindantes privadas, no tienen un buen cerramiento y por ahí se nos cuelan los animales, que refuercen sus cerramientos", ha asegurado la concejal de Medio Ambiente, Soledad del Valle.

Desde el Ayuntamiento, además, se recomienda a los vecinos no dejar comida a los gatos callejeros así como evitar tirar restos de poda y huerto a la calle, porque llaman la atención de los jabalíes, que salen al medio urbano en busca de alimento. También se recuerda que no son mascotas, son animales salvajes y, sobre todo en época de cría, pueden volverse agresivos, con lo que se aconseja no acercarse a ellos.