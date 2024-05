El Escorial invita a seguir Eurovisión con una fiesta en la Casa de Cultura que hará 'Furor'

¿Será éste el año? Ha pasado más de medio siglo, que se dice pronto, desde que Massiel se hiciera con el primer puesto en Eurovisión con su 'La, la, la'. Fue en 1968. Al año siguiente, sería Salomé quien ganaría con su 'Vivo cantando', en un premio compartido con Francia, Reino Unido y Países Bajos.

Tras un largo peregrinar, con mejores y peores resultados a lo largo de la historia de este festival europeo de la canción, algunas veces consiguiendo quedar entre los diez primeros, otras veces por debajo y en tres ocasiones con cero 'points', llegó 2022. Chanel, su 'SloMo' y una espectacular puesta en escena. Un meritorio tercer puesto... y pudo ser mejor, de no haber sido porque el televoto inclinó la balanza del lado de Ucrania que, sin desmerecer su propuesta 'Stefania', de Kalush Orchestra, recibió la solidaridad del continente, recién invadida por Rusia.

Este sábado, 11 de mayo, será el turno para 'Nebulossa' y su controvertida y cuestionada canción, 'Zorra'. Para poder seguir la actuación, y el resto del Festival de Eurovisión, El Escorial acogerá por primera vez una fiesta que tendrá como protagonista, como no podía ser de otro modo, la música.

En la Casa de Cultura 'Pilar Herranz' se ha organizado un concurso, siguiendo el mítico programa de televisión 'Furor', en el que dos equipos se enfrentaban y ponían a prueba sus conocimientos musicales y sus artes con la canción. De 16:30 a 18:30 horas se rememorará este concurso para los más pequeños de la casa y de 19 a 20:30 horas, para jóvenes y familias, que deberán inscribirse en el Espacio Joven.

Una vez cuelguen el micrófono, a partir de las 20:30 horas, podrán seguir en una gran pantalla en el salón de actos Eurovisión, que este año se celebra en Malmö (Suecia), patria de la ganadora de la edición de 2023, la inconmensurable Loreen - la misma que ya había triunfado en el festival con 'Euphoria' en 2012-.

Los vecinos de la Sierra opinan

¿Y qué opinan los vecinos de El Escorial, y de la Sierra de Guadarrama en general, sobre el Festival de Eurovisión? Pues fans y detractores hay casi a partes iguales. "No soy muy fan, me parece que el Festival está manipulado", "No lo voy a ver, todos los años digo que sí y al final no lo acabo viendo", decían dos 'no seguidores'. "Es un clásico y me encanta" o "Me gusta mucho la música y el festival es parte de ella y sí, lo veo todos los años", apuntan los 'eurofans'.

Sobre la canción que nos representa, para gustos los colores. Y 'porra' sobre como quedará, muchas también. "¿La canción?No la he escuchado", aseguran algunos, mientras que otros se atreven a aventurar que "tiene toques muy modernos, muy indies, la interpretan muy bien y, en principio, debería quedar entre las tres primeras" o "tiene mucho ritmo, así que igual podemos quedar en un puesto alto".

Habrá que esperar. No sabemos en qué puesto quedará el dúo Nebulossa con su 'Zorra', sí conocemos en qué puesto saldrá al escenario: actuará en octavo lugar, aproximadamente a las 22 horas, detrás de Lituania y antes de Estonia.